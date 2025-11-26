Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um dia intenso com a Lua Crescente em sua área de crises. Pode surgir ansiedade e reações dramáticas, logo o melhor a se fazer é recolher suas forças, respeitar seus limites e buscar reduzir exposições sociais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica maior envolvimento com amigos, podendo ser um bom momento para trabalhar a cooperação. Contudo, é importante equilibrar isso com suas necessidades pessoais e não descuidar dos relacionamentos íntimos, devido a uma tensão entre Lua e Sol. Modere a atividade nas redes sociais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica maior comprometimento com responsabilidades na área de trabalho na quinta-feira, dando um impulso na produtividade. Atenção para não exagerar nas tarefas e evitar o estresse. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a Lua Crescente indica ampliação de perspectivas pessoais e disposição para avançar em projetos e atividades diárias. Priorize vivências que aumentem sua sensibilidade, porém sem se perder em devaneios. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a Lua Crescente indica fortalecimento para suas ambições. É um bom momento para buscar empoderamento na vida, mas organize bem seus projetos, principalmente na área patrimonial, e evite agir por impulso. Opte por discrição social. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um ápice de demandas relacionais com a Lua Crescente na área dos relacionamentos, insistindo em uma postura de colaboração. Se não receber uma resposta imediata, tente não alimentar ressentimentos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o ritmo do dia a dia pode ser mais intenso, demandando foco e gerenciamento, devido à Lua Crescente na área das rotinas. Organize suas prioridades e respeite seus limites para prevenir cansaço ou doenças. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a Lua Crescente sugere um cenário social animado. Contudo, é importante tomar cuidado com os gastos e também com sua privacidade. Pode ser um bom momento para usar sua alta capacidade de articulação na busca por objetivos compartilhados, sem excessos na exposição virtual. Sagitário (22/11 - 21/12)Para você, signo de Sagitário, o céu indica uma atenção maior às necessidades da família. Contudo, é essencial cuidar também do seu bem-estar, sem deixar que se esgote. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu aponta a necessidade de preservar a intimidade e a expressão de ideias nesta quinta. Pense antes de falar sobre assuntos delicados e tenha ao seu lado pessoas confiáveis. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, pode ser uma quinta-feira de generosidade, graças à Lua Crescente. Cuidado ao administrar as finanças e evite gastar mais do que pode. Busque eficiência na gestão dos seus recursos profissionais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Crescente indica um momento de valorização pessoal e coragem para lutar por suas metas. Contudo, evite tomar decisões precipitadas e assumir riscos desnecessários. Cuidado para não deixar o individualismo interferir nas relações profissionais.