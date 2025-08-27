Áries (21/03 - 19/04)O dia pode ser intenso com preocupações que afetam sua confiança e serenidade, pois a Lua no setor íntimo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Buscar recolhimento ajuda a equilibrar as emoções, como mostra a harmonia entre Lua e Júpiter. Touro (20/04 - 20/05)Os vínculos ficam instáveis com a Lua tensionada a Plutão, Vênus e Mercúrio, exigindo equilíbrio emocional e diplomacia ao se posicionar. Uma postura flexível pode facilitar a superação das barreiras no convívio. Gêmeos (21/05 - 20/06)O início do dia pode ser exigente frente a tarefas e pressões cotidianas, já que a Lua no setor de rotinas se opõe a Plutão, Vênus e Mercúrio, favorecendo atritos. Tente encarar tudo com objetividade, mantendo a disciplina e a organização. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua no setor social segue em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, sugerindo prudência com momentos de prazer para poupar recursos e energia. Valorize o lazer em ambientes domésticos, com gastos controlados em prol do seu bem-estar e das pessoas que você ama. Leão (23/07 - 22/08)O ambiente doméstico se revela desafiador com a Lua em tensão, pedindo diálogo e disposição para acordos. Tente reagir com firmeza e flexibilidade às adversidades, ouvindo quem está perto e absorvendo aprendizados, como sinaliza a Lua em harmonia com Júpiter. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua na área da comunicação em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, estimula críticas em excesso e falas repetitivas que podem desgastar os vínculos. Busque amenizar suas palavras e valorizar a contribuição das pessoas ao seu redor, abrindo espaço para trocas produtivas. Libra (23/09 - 22/10)Limitações financeiras podem travar seus planos e causar incômodos, devido a tensão entre a Lua, Plutão, Vênus e Mercúrio. Evite se inibir e use sua habilidade criativa para encontrar recursos fora do habitual. Escorpião (23/10 - 21/11)É hora de desacelerar e cuidar mais de si, já que a Lua em seu signo entra em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio. Inserir atividades leves e saudáveis na rotina ajuda a equilibrar corpo e mente, fortalecendo sua estrutura. Sagitário (22/11 - 21/12)A Lua na área de crise em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio amplia a sensação de peso diante dos problemas. Em vez disso, tente olhar os fatos como parte do processo de crescimento e como uma oportunidade de promover mudanças construtivas. Capricórnio (22/12 - 19/01)A Lua passa pela casa das amizades e encontra Plutão, Vênus e Mercúrio, indicando desconexão com vínculos e estimulando atritos. Exercite sua inteligência emocional, selecione suas companhias e priorize afinidades. Aquário (20/01 - 18/02)A pressão no trabalho pode comprometer os vínculos, exigindo equilíbrio. Evite especulações em excesso e some forças com quem compartilha suas metas, já que a Lua em harmonia com Júpiter favorece cooperação e estabilidade. Peixes (19/02 - 20/03)A melancolia se intensifica na área espiritual em tensão com Plutão, Vênus e Mercúrio, revelando frustrações difíceis de digerir. Tire o foco do passado e encare o futuro com confiança, incluindo na rotina atividades que tragam alegria e elevem sua autoconfiança.