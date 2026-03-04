Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu aponta possíveis dificuldades de interação com pessoas próximas. O conselho é compartilhar e dar espaço aos outros e buscar diálogo diplomático em caso de conflitos. Touro (20/04 - 20/05)O céu sugere que o signo de Touro pode enfrentar desafios para equilibrar interesses nas relações cotidianas. Isso pode afetar seu convívio e rotina. Seja maduro e tente entender o outro. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, há chance de desafios no campo social e material. Cuide da sua imagem e não compense frustrações com prazeres caros e fugazes, busque melhor critério. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, Lua e Júpiter indicam alguns contratempos que podem desequilibrá-lo emocionalmente e dificultar a rotina familiar. Evite descontar frustrações nos mais próximos, procure identificar o que pede ajustes e aja de forma objetiva. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento de reflexão e serenidade. Tente lugares tranquilos e companhias seguras para fortalecer sua autoconfiança. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica desafios em relação a amizades, e um possível clima de conflito. Pode ser um bom momento para deixar a defensiva de lado e buscar conciliação. Libra (23/09 - 22/10)No signo de Libra, as tensões entre Lua e Júpiter indicam desafios na área laboral, mas encarar adversidades pode oferecer avanços significativos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que é preciso refletir sobre hábitos que podem lhe prejudicar em nível físico e emocional. Pode ser um bom momento para manter-se em segurança e adotar uma postura positiva diante dos desafios. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um possível período de tensão nos relacionamentos, com ênfase na manutenção da individualidade e postura profissional. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu aponta para uma postura mais rígida, que pode desafiar a gestão conjunta de obrigações, especialmente no trabalho. Pode ser um bom momento para evitar distâncias excessivas de grupos profissionais. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que pode ser um bom momento para cuidar do seu bem-estar e organizar a rotina. Aprenda com insatisfações recentes e trace um plano de ação consciente. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma necessidade de ser mais cuidadoso na esfera social e pessoal. Pode ser um bom momento para focar em estabilidade ao invés de correr riscos.