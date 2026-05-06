Áries (21/03 - 19/04)O céu aponta desafios para o signo de Áries hoje. Há chances do excesso de responsabilidades mexer com seu equilíbrio emocional e alterar sua capacidade de manter o foco. Se abra para cooperações amigáveis e exercite a criatividade. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro pode sentir uma impulsividade mental hoje, levando a uma possível distorção dos fatos e reações fortes quando se sente contrariado. Conter esses impulsos e valorizar o lado positivo das situações, resgatando a criatividade, pode ser uma boa estratégia. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento mais delicado na área financeira, potencializado pela impulsividade. A economia criativa e sustentável pode ganhar destaque. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que pode haver tensões no ambiente de trabalho. No entanto, com uma postura conciliatória e amigável, é possível amenizar esses atritos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que pode ser um bom momento para uma postura moderada ao lidar com responsabilidades, combinando-as com o descanso necessário. Autocuidado e momentos prazerosos são essenciais nesse período. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica tensões sociais. Exercite a diplomacia e a gentileza para evitar conflitos. É um bom momento para fortalecer a segurança emocional. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que é essencial equilibrar tarefas domésticas e profissionais. Uma postura relaxada pode ajudar nesse processo. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, esta quinta-feira indica necessidade de comunicação mais flexível e diplomática por conta da tensão celeste. Mantenha-se aberto a acordos e preze pelo bem-estar de todos ao redor. Sagitário (22/11 - 21/12)No signo de Sagitário, o céu sugere um dia de atenção aos gastos e gestão material. Atenção ao impulsivo pode ser importante para evitar prejuízos. Busque harmonia entre o cotidiano doméstico e trabalho para o seu bem-estar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu mostra uma sobrecarga emocional que pode ser um empecilho aos relacionamentos e à rotina. Encare a vida com leveza e valorize a diversidade de talentos, isso deve melhorar a convivência. Já no amor, o Sol e a Lua sugerem que uma mudança de atitude e pensamento é benéfica. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, com Lua, Marte e Júpiter em tensão, há chance de transbordamento emocional, que pode refletir na rotina e na saúde. Buscar otimismo e conforto, talvez com auxílio da família, pode ser um bom caminho. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que oscilações emocionais podem levar a tensões nos relacionamentos. É um bom momento para observar os acontecimentos calmamente e demonstrar generosidade.