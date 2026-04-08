Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu aponta para uma fase com mais responsabilidades e foco nos objetivos para consolidar a carreira a longo prazo. Será importante equilibrar trabalho e descanso para manter o bem-estar pessoal. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro nesta quinta-feira, o céu indica um período de enfrentamento de desafios com estratégias e disciplina. É um bom momento para manter a serenidade, em meio a desafios espirituais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de fortalecimento no trabalho em equipe, especialmente na área das amizades. Mantenha seu círculo de confiança. A Lua Minguante sugere que áreas mais privadas podem enfrentar tensões. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um bom momento para ser proativo e persistente na área profissional, graças à proximidade de Marte, Saturno e Netuno. Os relacionamentos podem pedir algumas adaptações para contornar discrepâncias. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a perseverança pode consolidar suas metas, especialmente no trabalho e na vida em geral. Marte avança na área espiritual, se alinhando a Saturno e Netuno. Rever e reajustar rotinas podem ser uma boa ideia, assim como buscar acordos com as pessoas ao seu redor. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período de introspecção poderosa, que pode levar a uma reformulação pessoal duradoura. Evite apresentar intolerância frente às fraquezas humanas e busque compreensão. A área social pode ter tensões com Sol e Júpiter. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica esforço nas parcerias e ações estruturadas nas demandas coletivas com a chegada de Marte na área de relacionamentos, aliado a Saturno e Netuno. Pequenos ajustes podem ser necessários na vida doméstica pela Lua Minguante tensionada a Sol e Júpiter. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica maior envolvimento na rotina diária com dedicação e estratégia, graças à união de Marte, Saturno e Netuno. Cuidado com possíveis conflitos e mantenha a diplomacia, especialmente em conversas e troca de ideias. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que haverá necessidade de equilíbrio entre prazer e responsabilidade, principalmente na área social e nas interações online. Organize seus gastos, pois há chances de oscilações financeiras. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de foco e disciplina na rotina domiciliar, podendo favorecer a produtividade, com a entrada de Marte na área familiar unido à Saturno e Netuno. Atenção aos limites para exposição da imagem pessoal, devido tensão Lua Minguante com Sol e Júpiter. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a quinta-feira indica que planejar ações e focar numa comunicação eficiente são fundamentais para estruturar seus projetos. O céu sinaliza um bom momento para amadurecer com os desafios, sem forçar os limites. A Lua Minguante aponta tensão na área de crise. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica esforço voltado para a segurança financeira com a entrada de Marte na área material e encontro com Saturno e Netuno. Há chance de necessidade de metas realistas nos investimentos. Convém moderar a interação social.