Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica a chance de consolidar uma rede de suporte emocional e prático. Na segunda-feira, a Lua Nova transita pela área de família e relacionamentos, sugerindo um bom momento para fortalecer parcerias. Marte, entrando na área familiar, sugere maior disposição para dividir responsabilidades e colaborar. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sugere uma troca de experiências que trazem aprendizados importantes. Com a Lua Nova, pode ser o momento ideal para diálogos esclarecedores. Marte entra na área das ideias, dinamizando seu pensamento e enriquecendo suas opiniões. No entanto, cuidado com possíveis conflitos: respostas impulsivas devem ser evitadas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a valorização de aspectos humanos elevados, refletindo em relacionamentos mais seletivos e prazerosos. Essa é a tendência trazida pela Lua na área material-social e seu novo ciclo na casa comunicativa. Com a entrada de Marte na área material, pode ser um bom momento para decisões firmes, mas cuidado com a impulsividade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica maior sintonia nos seus relacionamentos nesta segunda-feira, com chances de diálogos produtivos que fortalecem metas em comum. Pode ser um bom momento para investir na relação, considerando que Marte encontra-se em seu signo, potencializando sua coragem e determinação, mas atenção à impulsividade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a semana indica revisões e desafios. Pode ser um bom momento para redefinir metas e estratégias, com Marte sugerindo cautela antes de agir. Atente-se também às dinâmicas afetivas, redescobrindo prioridades em conjunto e reforçando projetos. Dica: maneje emoções intensas com prudência e evite atitudes precipitadas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica chances de ações conjuntas para superar velhas dificuldades de maneira eficiente, principalmente no âmbito da amizade e financeiro. Destaque para a chegada de Marte na área das amizades, apontando um período de maior conexão e cumplicidade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, esta segunda-feira indica amadurecimento de relações e comprometimento com objetivos compartilhados. A Lua nova na área das amizades pode renovar suas parcerias. Com Marte adentrando a área profissional, há chance de investir corajosamente em empreendimentos futuros. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a semana aponta para uma fase de renovação emocional. A Lua, em sua nova fase na área do trabalho, sugere o aperfeiçoamento de suas habilidades gestoras. Marte transita na área espiritual, despertando uma forte vontade de expandir horizontes. Seu relacionamento pode ser revitalizado com diálogos e aprendizados mútuos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu da semana indica uma fase de amadurecimento e revitalização na área de amizades e intimidade. Há uma grande chance para aprofundar laços e fortalecer a autoconfiança, sobretudo com a entrada de Marte na área íntima, que indica um despertar para coragem e determinação nas suas metas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, essa semana representa um momento para focar em parcerias profissionais. Há chance de expansão de projetos que estão começando graças à posição da Lua. O ingresso de Marte numa área contrária ao seu signo aumenta a dinâmica das relações, mas é importante evitar conflitos desnecessários. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu desta segunda-feira sugere a valorização do bem-estar de forma completa, envolvendo aspectos emocionais, materiais e interpessoais. A Lua Nova indica que pode ser um bom momento para encontrar equilíbrio emocional e prático na relação. Pode ser uma oportunidade para tornar a rotina mais produtiva e harmoniosa, incentivada por Marte na área do cotidiano. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma valorização de relações interpessoais verdadeiras, o que pode levar a uma renovação do círculo de confiança. A Lua Nova sugere uma intensificação de cumplicidade e vínculos, e com Marte na área social, há uma perspectiva de novas experiências compartilhadas e revitalização de relacionamentos.