Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries nesta segunda, o céu indica uma procura por conforto humano em ambientes acolhedores e íntimos. Há chance de fortalecimento dos laços de confiança e cumplicidade nesse clima de intimidade. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a segunda-feira indica uma possível necessidade de se focar na organização diária e em questões familiares. Uma boa ideia pode ser buscar o amadurecimento junto ao seu entorno. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o dia poderá ser oportuno para desenvolver suas habilidades práticas diante do grupo, enquanto pode também ser um período para repensar sua capacidade de diálogo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu da semana aponta para uma atenção especial à vida privada, sugerindo a superação de desafios e a estabilidade econômica doméstica, devido à fase minguante da Lua na área material. O momento é favorável para fortalecer as relações, já que o Sol forma trígono com Júpiter, Saturno e Netuno. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um período propício para reflexões profundas sobre a vida e os desafios que ela apresenta. Pode ser um bom momento para fazer ajustes e redefinir metas, à medida que a Lua se encontra na fase minguante. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica chances de ações colaborativas como resposta a demandas e desafios, especialmente na área financeira e de amizades. O diálogo pode ser uma boa ferramenta neste momento, graças ao alinhamento entre Sol, Júpiter, Saturno e Netuno. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica oportunidades para lidar com as rotinas diárias enquanto se mantém mais reservado na vida social, potencializando a conexão com suas redes. Há também uma chance de melhorar seu gerenciamento devido à harmonia entre o Sol, Júpiter, Saturno e Netuno. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma semana de amadurecimento em relação à vida e às ambições. Pode ser um bom momento para rever prioridades e promover ajustes. Busque valorizar e aprimorar suas aptidões. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a segunda-feira pode ser um momento de aprimorar suas interações, alinhando-as com seus valores pessoais. O céu indica que os desafios tendem a trazer aprendizado, graças ao sol em harmonia com Júpiter, Saturno e Netuno. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para você, signo de Capricórnio, o céu indica que as parcerias estão em destaque essa semana. É uma boa oportunidade para fazer ajustes que deem força aos seus projetos e ao círculo de confiança, principalmente na área de trabalho e também no pessoal, graças à Lua. O Sol harmonizado a Júpiter, Saturno e Netuno eleva o amadurecimento coletivo. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica a possibilidade de reflexões e ajustes na rotina que promovam o bem-estar individual e coletivo. Pode ser o momento certo para se aprimorar profissionalmente, enquanto a harmonia do Sol com Júpiter, Saturno e Netuno sugere uma renovação no amor. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma desaceleração gradual. Pode ser um momento de introspecção e apreciação da vida privada. No dia-a-dia, sua fé e valores tendem a se fortalecer junto à maturidade.