Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a semana indica uma oportunidade de aprimoramento diante de desafios e de traçar estratégias para conciliar metas com a realidade. Será prudente lidar com empecilhos afetivos de maneira menos intensa, já que a sensibilidade pode estar em alta. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que é um bom momento para trabalhar em grupos em prol de metas comuns, especialmente devido à Lua destacando a área de amizades e material. Com Mercúrio na área financeira, um bom planejamento estruturado é essencial para o sucesso dos projetos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma semana de cooperação e esforço conjunto para enfrentar os desafios de trabalho. A Lua em transição entre sua área profissional e seu signo sinaliza a necessidade de superação. Com Mercúrio entrando em Gêmeos, há chance de otimização do discurso e pensamento. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu da semana traz oportunidades para repensar a vida e se autoaperfeiçoar. A Lua nova transita na área espiritual-crise, marcando um bom momento para aprender com desafios. Leão (23/07 - 22/08)O signo de Leão experimentará uma semana marcada por sensibilidade e altruísmo, o que ajudará nas relações e parcerias. A Lua passará pelo campo pessoal e social, indicando um bom momento para aprender com os grupos que frequenta. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, nesta segunda, o céu sugere uma postura colaborativa nas tarefas diárias, valorizando ética e humanidade. Há chance de um crescimento espiritual e uma boa oportunidade para aprimorar-se através dos estudos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica pressentimentos de serenidade esta semana. Existe uma possibilidade de autoconhecimento mais profundo com a Lua passando por áreas do cotidiano e espiritual. Pode ser um bom momento para refletir sobre ideais, já que Mercúrio migra para sua área espiritual. Escorpião (23/10 - 21/11)Signo de Escorpião, o céu da semana indica generosidade e acolhimento, favorecendo relações amigáveis. A Lua transita pela área social e íntima, podendo ser um bom momento para nutrir compromissos. Com a entrada de Mercúrio na área patrimonial, racionalidade pode ser o caminho na gestão do cotidiano. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica chances de extrair benefícios ao praticar a empatia nas relações cotidianas. Com a Lua passando pelas áreas familiares e de relacionamentos, pode ser um bom momento para escolher melhor os interesses que norteiam suas relações. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um momento favorável para trocas de ideias e inspiração criativa, com a Lua transitando pelas áreas da comunicação e cotidiano. Há chance de articular melhorias na rotina, tanto em casa quanto no trabalho, com Mercúrio ingressando na área das rotinas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário nesta segunda-feira, o céu indica uma generosidade natural, bom humor e facilitação nas relações com os outros. Seu lado material e familiar vem à tona. É um bom dia para expressar suas ideias e torná-las coletivas, já que Mercúrio está na casa social. Peixes (19/02 - 20/03)A semana para o signo de Peixes indica a necessidade de um lar mais organizado e a economia doméstica como pauta. A Lua nova transita por sua área familiar e sugere mais diálogo e acordos com quem vive com você.