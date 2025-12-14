Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu da semana indica revisões e desenvolvimento pessoal. Pode ser um bom momento para reestruturar suas ambições, com a Lua transitando entre a área íntima e a profissional. Com Sol e Marte entrando na área de trabalho, há chance de maior proatividade e desempenho. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma fase de comprometimento e expansão nas relações, impulsionado pelo percurso da Lua. Pode ser uma boa hora para desenvolver uma perspectiva otimista, motivada por Sol e Marte na área espiritual. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que há chance de aprimorar a gestão dos recursos e reestruturar estratégias rotineiras. O ingresso do Sol e Marte na área íntima pode fortalecer sua autoconfiança frente às ambições. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu da semana sinaliza um bom momento para desenvolver habilidades sociais e valorizar parcerias. Há chance de melhorar o ambiente com decisões prudentes. A serenidade será a chave para a harmonia. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica potencial para se envolver mais profundamente nas interações familiares e cotidianas, valorizando a qualidade do lar. Isto, juntamente com a energia de Sol e Marte, pode ser um bom momento para reforçar a conexão com o parceiro, mostrando proatividade, mesmo frente a possíveis contratempos do convívio a dois. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica para o signo de Virgem que segunda-feira é dia para estreitar laços e buscar parceiras. A Lua, na fase nova, transita na área comunicativa social, renovando as conexões. Sol e Marte entram na área social, é um bom momento para apreciar prazeres coletivos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, segunda-feira pode ser um período favorável para aprimorar rotinas práticas e estruturar melhor o uso de recursos. Há chance de se sentir mais ativo na gestão do dia a dia familiar, com Sol e Marte sugerindo foco na área doméstica. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a segunda-feira traz mais expressividade e abertura para aprendizado. O ingresso de Sol e Marte no domínio das ideias nutre pensamento de forma prática e objetiva e despertar assertividade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para quem é do signo de Sagitário, o céu indica uma oportunidade para superar obstáculos e otimizar recursos. A área financeira pode ser impactada positivamente, com um aumento de vigor na condução das tarefas do dia a dia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica força pessoal e expansão de horizontes, além de um trato humano generoso pelo alinhamento da Lua. Sol e Marte entram em seu signo impulsionando sua energia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu da semana traz desafios relacionados ao cotidiano e abre espaço para mudanças, uma vez que a Lua passa pela área de trabalho em crise. Sol e Marte entram na área de crise, o que pode impulsionar sua coragem e determinação. Em relação ao amor, o céu sugere sinceridade ao lidar com conflitos na convivência. Sol e Marte incentivam a persistência para o amor se fortalecer. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a semana sugere vivências marcantes nas relações pessoais e atividades coletivas, graças à Lua no ambiente espiritual-amizades e sua fase nova. Além disso, Sol e Marte entram na área das amizades, reforçando laços de fraternidade e dando energia para colaborações em grupo. Tende a ser um bom momento para focar nos detalhes do seu lado romântico. Sol e Marte oferecem visão positiva e significativa do relacionamento, sugerindo que uma autocrítica de atitudes possa ser útil.