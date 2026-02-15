Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica processos de transformação e uma chance para curar emoções e fechar ciclos. A área de crise recebe o Sol e a conjunção de Mercúrio e Vênus. É um bom momento para rever suas atitudes amorosas e fortalecer sua conexão afetiva. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a semana pode ser marcada por reforço de laços importantes, já que o Sol ilumina a área das amizades e tanto Mercúrio quanto Vênus a acompanham. Aproveite para valorizar novas perspectivas que a vida tem a oferecer. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte potencial de realização profissional, com possibilidade de reconhecimento. É um bom momento para se abrir a novas oportunidades, especialmente com a aproximação da Lua Nova. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu de segunda-feira, pede pausa e introspecção, perfeito para fortalecer sua fé e otimismo. O Sol na área espiritual e a conexão entre Mercúrio e Vênus estimulam empatia e compaixão. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento para aprofundar experiências e nutrir a sensibilidade. Com o Sol na área íntima e Mercúrio e Vênus em conjunção nessa mesma área, pode ser um bom momento para se aproximar mais das pessoas, entender suas motivações e estar mais aberto ao próximo. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma fase propícia para fortalecer laços interpessoais. Com o Sol em sua área de relacionamentos e a harmonia de Mercúrio e Vênus, pode ser um bom momento para renovar a rotina. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra nesta segunda-feira, o céu indica unidade e atenção aos detalhes rotineiros e parcerias cotidianas. Seu bem-estar está em alta nesta semana. Há chances de os laços fraternos se renovarem com a chegada da Lua Nova. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para interações em rede, com chances de trocas intelectuais e criativas, devido ao trânsito do Sol na área social. Há uma possibilidade de renovação dos laços afetivos, fortalecendo a vida familiar. Sagitário (22/11 - 21/12)No signo de Sagitário, a semana aponta para um foco na casa e nos relacionamentos íntimos. O Sol chega na área familiar e Vênus une-se a Mercúrio, indicando renovação e fortalecimento dos laços por meio de conversas e planos em comum. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento favorável para a comunicação e o aprendizado conjunto. Isso pode auxiliar na sintonia mental e emotiva nos relacionamentos. A área das ideias também tende a ser valorizada. É uma boa oportunidade para diversificar seus recursos materiais. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que é uma boa hora para se organizar financeiramente e adotar uma postura mais prática diante da vida, o que pode contribuir para a economia e o bem-estar doméstico. Pode também ser um momento de renovar o compromisso com a própria felicidade. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica vitalidade e vontade de defender os interesses pessoais com autenticidade e carisma. A chegada do Sol em seu signo e a conjunção de Mercúrio e Vênus podem trazer novas perspectivas aos desafios.