Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o ingresso do Sol traz mais segurança e ilumina os caminhos a serem seguidos. Existe chance de fortalecer parcerias ao agir em grupo e superar desafios. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sugere um período de reflexão para autoconhecimento e superação das adversidades, com a entrada do Sol na área de crise. Aproveite para focar nas suas ambições e estabelecer contatos que favorecem sua carreira. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de maior proximidade e colaboração com os amigos, potencializando a alegria de estar em grupo. Também há chance de uma forte determinação e abertura para mudanças, especialmente na área do trabalho. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase de motivação para o trabalho e ambições em alta que podem levar a buscar novas oportunidades profissionais. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu desta segunda aponta uma fase de expansão e nutrição dos valores pessoais. A lua indica chances de fortalecer o círculo de confiança ao unir o trabalho aos relacionamentos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica mais atenção para autocuidado e prazeres individuais. Pode ser um bom momento para focar na saúde diária e em se conectar com os outros. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a semana se mostra promissora nos relacionamentos, com chances de alinhar interesses e intensificar conexões conforme o Sol entra nessa área. O reforço no círculo de confiança pode turbinar a autoestima, especialmente com a Lua na fase nova mexendo na rotina. Escorpião (23/10 - 21/11)Na segunda-feira, o signo de Escorpião aponta chances de renovação na rotina diária. Pode ser um bom momento para investir em hábitos saudáveis físicos e mentais. A presença da Lua no eixo família e relacionamentos sugere aconchego emocional e prazer entre os mais próximos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica possibilidades de despertar seu lado sociável, com chances de fortalecer amizades e parcerias. Um bom momento para abrir diálogo e renovar conexões. Indicações de fase nova na área familiar. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que este é um período em que o signo de Capricórnio estará mais acolhedor e protetivo com sua família. A possibilidade de união e cumplicidade com quem convive com você é grande e seu apoio prático e emocional será fundamental. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu desta semana indica um bom momento para acelerar o fluxo de ideias e aprimorar a comunicação, favorecendo acordos coletivos. A demonstração de acolhimento e cuidado pode fortalecer laços, especialmente na área familiar. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma oportunidade para alcançar mais praticidade e proatividade na vida, principalmente na área material, ajudando nas tarefas e nos investimentos. Enfrentar as limitações interiores pode facilitar a comunicação.