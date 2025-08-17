Áries (21/03 - 19/04)O céu da semana sugere rotinas mais dinâmicas e motivadoras com o Sol no setor do cotidiano, abrindo espaço para hábitos saudáveis que beneficiem corpo, mente e espírito. Demonstre abertura com quem convive e fortaleça os laços de forma sincera e construtiva. Touro (20/04 - 20/05)O céu da semana realça seu lado leve e sociável com o Sol no setor das amizades, favorecendo a interação e a troca de experiências. O apoio mútuo tanto prático quanto emocional, tende a crescer. Aproveite também para celebrar os bons momentos em grupo. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu da semana ativa seu lado acolhedor e protetor, pois o Sol ilumina o setor familiar, aproximando as relações e fortalecendo o afeto. Aproveite essa energia para revitalizar suas relações, transformando o lar em um espaço funcional e prazeroso. Câncer (21/06 - 22/07)O céu da semana expande suas ideias com o Sol no setor comunicativo, favorecendo planos e conversas que impulsionam suas metas. Trocas e contatos tendem a ser produtivos. Ao superar inseguranças, você ganha mais confiança para se expressar. Leão (23/07 - 22/08)O céu da semana reforça sua disposição e praticidade com o Sol no setor material, ajudando a organizar pendências e movimentar recursos. Planejar e executar tarefas em conjunto fortalece vínculos e amplia resultados. Virgem (23/08 - 22/09)O céu da semana fortalece sua segurança interior, pois o Sol ingressa em seu signo, você ganha clareza e força para alcançar seus objetivos. Aproveite essa energia para abraçar novas possibilidades profissionais. Libra (23/09 - 22/10)O céu da semana favorece reflexões que ampliam seu autoconhecimento, identificando padrões que não fazem mais sentido. É tempo de reconhecer o que precisa ser transformado e se abrir às mudanças. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu da semana estimula seu espírito de união e colaboração, favorecendo encontros e atividades em grupo. Os laços afetivos se fortalecem com vivências significativas e trocas mais profundas. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu da semana destaca a presença do Sol no setor profissional, eleva sua disposição para assumir responsabilidades e buscar crescimento. Seus objetivos ficam mais claros e impulsionam novas oportunidades. As parcerias se fortalecem à medida que você investe energia em suas verdadeiras vocações. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu da semana é marcado pela entrada do Sol no setor espiritual, reforçando sua fé e seus valores, além de incentivar o autoconhecimento. Cuidados com o dia a dia ganham relevância, favorecendo ajustes na rotina e hábitos que elevem sua qualidade de vida. Aquário (20/01 - 18/02)O céu da semana incentiva atenção à vida íntima, priorizando momentos de autocuidado e escolhas que tragam prazer e bem-estar. Relações de confiança se tornam mais sólidas e ajudam a fortalecer sua autoestima. Este é um período propício para valorizar vínculos e investir no que realmente traz equilíbrio. Peixes (19/02 - 20/03)O céu da semana favorece interações construtivas no campo das relações, abrindo espaço para alinhar interesses e fortalecer a confiança. As trocas afetivas se mostram mais harmoniosas. O convívio íntimo proporciona apoio e acolhimento, reforçando a importância de laços que tragam tranquilidade emocional.