Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um período favorável às parcerias, com o Sol na área dos relacionamentos. A Lua Cheia intensifica emoções e pode tornar desejos mais claros. Aproveite para alinhar planos, evitando cobranças. Touro (20/04 - 20/05)O céu nutre a vitalidade do signo de Touro, que se mostra mais ativo no dia a dia. Há mais perseverança diante de ambições e desafios, com a Lua Cheia ampliando a maturidade nas relações. Invista em constância e evite preocupações. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica desenvoltura social, favorecendo interações prazerosas. Há uma abertura emotiva que facilita encontros e trocas culturais. No amor, pode haver mais espontaneidade e clareza de afinidades. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o Sol na área familiar pode realçar o lado acolhedor e a atenção ao bem-estar. Há chance de fortalecer os vínculos íntimos. Nas relações, a Lua Cheia indica emoções mais visíveis, então vale ajustar a convivência e compartilhar responsabilidades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o Sol na área comunicativa favorece a expressão calorosa de ideias e sentimentos. Há espaço para se articular com as pessoas, promovendo o bem-estar e lidando com os afazeres. A Lua Cheia intensifica percepções, vale falar com clareza. Virgem (23/08 - 22/09)O céu do signo de Virgem indica foco na área material e aprimoramento da gestão de recursos. A Lua Cheia no prazer e patrimônio pode acentuar desejos. Há espaço para investir em bem-estar, otimizando o orçamento e mantendo o equilíbrio nas relações. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode sentir a presença do Sol ampliando a autoconfiança e o poder de atração. Na vida amorosa, há espaço para maior acolhimento e reciprocidade. Vale observar a disponibilidade para ouvir outras pessoas. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter sua percepção aguçada sobre o que precisa de ajuste com o Sol na área de crise. Há um convite à reflexão profunda e amadurecimento das relações. Vale conversar tranquilamente sobre o que sente. Sagitário (22/11 - 21/12)O Sol estimula a colaboração e o companheirismo para o signo de Sagitário. Com a Lua Cheia, pode haver mais envolvimento emocional e desejo de prazeres. Boas memórias são possíveis, mas evite exageros. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode sentir maior disposição para as rotinas e o trabalho, pois o Sol ingressa nesta área. Há chance de harmonizar a convivência e a comunicação em diversos ambientes. Vale dedicar espaço aos planos afetivos, especialmente na fase de Lua Cheia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica amadurecimento em questões essenciais da vida. O Sol na área espiritual e a Lua Cheia favorecem a superação de desafios e a ampliação de horizontes. No amor, há espaço para planos futuros e compreensão mútua. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes pode ter um período de fortalecimento interior, superando desafios. Com a Lua Cheia, há espaço para maior profundidade emocional nas relações. Valorize os contatos que agregam e a confiança nos vínculos.