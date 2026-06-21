Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a fase crescente da Lua indica oportunidades para aprimorar as relações na área espiritual. Ao mesmo tempo, a presença de Marte pode trazer assertividade para a comunicação, desde que se controle possíveis ímpetos agressivos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu desta segunda-feira sugere um dia ideal para organizar a rotina e buscar bem-estar emocional. A Lua, atualmente crescente, indica chances de você aprimorar suas conexões com o dia a dia. Há possibilidade de benefícios financeiros com a entrada de Marte na área material. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, esta segunda-feira o céu aponta a socialização como ponto chave em suas áreas de interesse. Com a Lua em fase crescente, existe uma alta chance de você sentir-se mais proativo e determinado em relação às suas metas. Contudo, é preciso cuidado com a impulsividade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica maior envolvimento na vida cotidiana. Com a Lua crescente transitando entre a área doméstica e das rotinas, é um bom momento para aperfeiçoamento. Mas cuidado: modere seu ritmo para evitar desgaste físico, já que Marte está na área de crise. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um estímulo ao pensamento extrovertido nesta segunda-feira, favorecendo estudos, intercâmbios e socialização. Seu momento pode ser de união na busca do bem-comum. Defina metas claras para aproveitar oportunidades. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica possibilidade de foco nas tarefas cotidianas. Articular bem suas iniciativas pode ajudar a progredir, principalmente na área do trabalho, graças à presença de Marte. Nos relacionamentos, a Lua sugere tensões. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu da semana sugere um bom momento para aperfeiçoar seus interesses e a forma de expressá-los. Com a Lua crescente transitando entre seu signo e a área de comunicação, Marte entrando em seu espaço espiritual favorece a valentia para expandir seus horizontes. Foque em metas e estratégias. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu da semana indica uma oportunidade de lidar com desafios como caminho de desenvolvimento pessoal, incluindo na área financeira. Com a lua crescente transitando pela área de crise e material, seus instintos podem aflorar, especialmente com Marte ingressando na área íntima. Evite desperdício de energia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu desta segunda-feira, indica um ciclo onde interações amigos poderão ajudá-los a compreender suas afinidades e desagrados. As parcerias podem dar impulso às ações, já que Marte começa a atuar na área dos relacionamentos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a semana indica a necessidade de aprimorar suas habilidades de gestão tanto na vida profissional quanto pessoal. Com a Lua em crescimento na área de trabalho e crise, é aconselhável agir de forma prática e produtiva, sem acelerar o processo devido à presença de Marte no cotidiano. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma ampliação da visão sobre a vida, proporcionando reflexões para maturar ideias e parcerias. Há possibilidade de dinamização nas rede sociais com a entrada de Marte na área de interação, porém, atenção aos conflitos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sugere uma necessidade de refinar aspectos pessoais em prol dos seus objetivos, já que a Lua transita entre o íntimo e o profissional. Com Marte entrando na área familiar, movimentação é esperada em casa, mas atenção ao estresse.