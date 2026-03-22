Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a semana pode favorecer suas habilidades práticas e exigir autocuidado. A fase crescente da Lua aponta para mais foco na família. O encontro entre Sol, Netuno e Saturno em seu signo aponta uma postura consciente nas metas pessoais. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que é um bom momento para o signo de Touro se aprimorar tanto em sua esfera íntima quanto na social, melhorando seus contatos. A Lua em fase crescente passa pela área comunicativa de Touro, o que sugere uma boa chance de liberação de ilusões impostas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento em que o equilíbrio emocional pode demandar estabilidade na vida íntima e rotinas bem definidas, graças à Lua crescente na área material. As relações pautadas em companheirismo podem ampliar seu potencial, com Sol, Netuno e Saturno na área das amizades. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, nesta segunda-feira, o céu indica chance de troca de ideias e projeção de imagem positiva. Com a Lua em fase crescente no seu signo, há boa relação com amigos e comunicação. O encontro entre Sol, Netuno e Saturno ressalta sua habilidade de gerir na área de trabalho, possibilitando estruturar sua vida. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma fase de refinamento do espírito empreendedor, com possíveis mudanças práticas na área de trabalho. Há chances de fortalecimento de seus princípios e confiança em si mesmo. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que é um bom momento para o signo de Virgem se concentrar em parcerias em prol das ambições conjuntas, visto a Lua entre a área espiritual e seu signo. As interações sociais tendem a ser positivas. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica que o signo de Libra terá um momento de reflexão importante, ajudando na depuração de aspectos da vida e conscientização de ambições. A Lua presente em uma área íntima e em momento de crescimento na área profissional pode ser um bom momento para reforçar a união em parcerias. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma semana voltada para o aprimoramento do convívio social e a valorização de ideais compartilhados. Tome como guia a força lunar no elo entre relacionamentos e amizades. Na área espiritual, sua habilidade de gestão será potencializada pela presença do Sol, Netuno e Saturno na área do cotidiano, buscando equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma semana propícia para aperfeiçoar processos e parcerias no trabalho, graças ao trânsito da Lua na área profissional. É um bom momento para perceber as necessidades coletivas com clareza. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, uma fase de amadurecimento coletivo minimiza conflitos e afina interesses. A Lua aponta para atenção na área social-espiritual e relacionamentos. Sol, Netuno e Saturno indicam uma maior compreensão das necessidades do lar, sugerindo melhorias. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a semana aponta oportunidades de reforço nos laços domésticos e projetos pessoais, graças à Lua na área familiar. O céu indica que Sol, Netuno e Saturno na área de comunicação estimulam um intercâmbio de ideias. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o cenário astral indica um foco na melhoria da comunicação e das parcerias. Lua, Sol, Netuno e Saturno sugerem aperfeiçoamento do relacionamento com seu entorno.