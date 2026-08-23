Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma forte envolvência com a rotina. Isto porque Mercúrio entra na área do cotidiano, favorecendo o planejamento de ações que melhorem a qualidade do dia-a-dia. O dia pede revisão dos métodos e ajustes no trabalho e nas parceiras, pois a Lua percorre a área de trabalho ao signo de Áries e entra na fase cheia. A fase auxilia na realização de ajustes em dinâmicas de relacionamentos, com conversas sobre hábitos, responsabilidades e planos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica chances para um aflorar da criatividade e aumento da autoestima. Mercúrio avança para a área dos prazeres, tornando a vida mais leve e aumentando as expressões espontâneas de carinho. A Lua em plenitude pode transformar desafios em oportunidades de amadurecimento. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um impulso em relação às questões do lar. Mercúrio facilita o diálogo na esfera familiar. Além disso, a Lua sugere uma tendência de abertura emocional das relações íntimas para as amizades, que se intensifica durante a Lua Cheia, favorecendo a cumplicidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu desta segunda-feira (24) indica possibilidades de enriquecimento e troca de ideias, já que Mercúrio passa por sua área de comunicação. A Lua, transitando entre sua área de relacionamentos e trabalho, pode tornar você mais sensível a parcerias e oferecer oportunidades para ajustes interpessoais. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu da semana indica um bom momento para exercitar seu empreendedorismo. Mercúrio chega na área material, apontando oportunidades práticas. A Lua sugere conexões mais profundas com a vida subjetiva, especialmente na Lua Cheia. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento em que a entrada de Mercúrio favorece a comunicação e amplia a presença em suas relações. A Lua pode levar a um processo de introspecção e reflexão emocional, especialmente com o surgimento da Lua Cheia. Pode ser um bom momento para se focar nas suas prioridades e melhorar sua qualidade de vida. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma chance de resolver os problemas que incomodam. Graças a Mercúrio, pode ser um bom momento para entender suas necessidades e fortalecer seus relacionamentos. Conversas importantes podem acontecer enquanto a Lua passa pela área familiar. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica colaboração graças a Mercúrio. Aproveite para fortalecer laços em ambientes presenciais ou virtuais. Com a Lua cheia, pode ser um bom momento para acordos próximos que tragam harmonia ao seu cotidiano. Valorize seu relacionamento afetivo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu da semana indica um foco na vida profissional. Mercúrio entra nessa área, potencializando o planejamento de suas vocações. Com a Lua transitando entre a área material e dos prazeres, há uma oportunidade de despertar seu lado criativo, especialmente na gestão prática da vida. No entanto, atenção: a Lua Cheia sugere moderação nos gastos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma semana de reflexões sobre a vida e expansão pessoal, com a entrada de Mercúrio na área espiritual. A Lua, transitando entre seu signo e a área familiar, sugere que melhorar a si mesmo pode ajudar na convivência e na intimidade, principalmente com a chegada da Lua Cheia. Uma boa chance para trocar ideias sobre sonhos e metas. Aquário (20/01 - 18/02)A semana para o signo de Aquário indica um período de introspecção e diálogos significativos. Mercúrio, ao ingressar na área íntima, promove melhor compreensão e segurança na relação. A Lua oscila entre momentos de crises e comunicação clara, propondo revisões de ideias e ajustes nas relações, principalmente durante a Lua Cheia. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta segunda-feira, o céu indica um fenômeno de Mercúrio na área dos relacionamentos. Com isso, pode ser um bom momento para valorizar os vínculos afetivos. A Lua Cheia sugere ajustes práticos na convivência, fortalecendo parcerias.