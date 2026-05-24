Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma boa oportunidade para aprimorar o gerenciamento das atividades diárias e das relações pessoais e profissionais. Há também a tendência de ter ideias inovadoras e maior carisma. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que, para o signo de Touro, a semana traz grande aprendizado nas relações com os demais. As interações podem auxiliar na evolução tanto de parcerias quanto individualmente, junto à Lua transitando entre a área social e a íntima. A conjunção de Sol e Urano na casa material sugere chances de bons investimentos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma elevação do espírito coletivo, com a Lua transitando por áreas de família e relacionamentos. Este pode ser um bom momento para fortalecer parcerias. Mentalmente dinamizado pela conjunção entre Sol e Urano, há chance de se sentir confiante e disposto. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a segunda-feira traz a possibilidade de aperfeiçoar a forma de se expressar no dia a dia, o céu indica chances de acordos favoráveis à organização da rotina. Podem ser necessárias revisões e ajustes para superar desafios. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma necessidade maior de gerenciamento, tanto nas áreas financeira e prática, quanto nas relações com as pessoas ao seu redor. A semana pode ser de acordos e de um sentimento de fraternidade acentuado. Virgem (23/08 - 22/09)A semana traz um ajuste entre as expectativas pessoais e coletivas para o signo de Virgem, um passo importante para melhorar a convivência. Com a Lua transitando entre seu signo e a área familiar, pode ser um bom momento para concentrar-se na harmonia dos lares. No campo profissional, é provável que a conjunção do Sol e Urano torne as ambições mais elevadas e aumente a disposição para o trabalho. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a semana encoraja a uma profunda autoanálise e busca por autoconhecimento. Locais de crise e comunicação são destacados pela passagem da Lua. Sol e Urano indicam uma expansão da consciência na área espiritual. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu de segunda-feira sugere reflexões sobre questões pessoais para preservar a individualidade e a harmonia com o grupo. Há indicações de um momento ideal para autoconhecimento, já que a Lua transita pela área de amizades e bens materiais, em sua fase cheia. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que é um bom momento para o aperfeiçoamento pessoal para o signo de Sagitário. Há chances de melhorar seu desempenho individual e nas parcerias, graças ao movimento da Lua passando pela área profissional e pelo seu signo, em fase cheia. Sol e Urano, na área dos relacionamentos, podem ajudar a iluminar questões-chave. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica processos introspectivos como maneira de amadurecer frente aos desafios, com a Lua transitando em uma fase de espiritualidade. Na área do cotidiano e saúde, Sol e Urano sugerem uma dose de energia, proatividade e persistência. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica chance de fortalecimento no círculo de confiança, com a Lua transitando pela área íntima e de amizades. Há um bom momento para ajustes nesse setor. Aquarianos, Sol e Urano acendem seu carisma e oportunidades de se expressar em grupos. Peixes (19/02 - 20/03)A segunda-feira traz ao signo de Peixes um período de maior produtividade e aprimoramento nos relacionamentos, diante da Lua cheia na área de trabalho e parcerias. Com Sol e Urano na área familiar, há disposição para lidar com as tarefas domésticas.