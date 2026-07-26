Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, essa segunda-feira exige uma administração eficaz na rotina de trabalho e chances de evolução na área profissional. Fique atento para evitar interferências indesejadas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sugere que essa semana pode ser um período de questionamentos devido a acontecimentos importantes. A Lua na área espiritual-crise e cheia cita a possibilidade de precisar se entender melhor. Busque equilíbrio emocional e controle os gastos para evitar o consumismo como indica Vênus e Marte na área social-material. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica ajustes nos relacionamentos para resolver conflitos em grupo, já que a Lua transita entre as áreas íntima e das amizades. O período pode ser de maior estresse ao lidar com a rotina diante da tensão entre Vênus e Marte, envolvendo a área familiar e seu signo. Câncer (21/06 - 22/07)O céu desta segunda-feira para o signo de Câncer indica oportunidades para formar parcerias profissionais, diante do aumento de demandas. Para lidar com os desafios, o céu sugere maturidade emocional. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a semana indica a importância de cuidar do bem-estar diário, conciliando responsabilidades, descanso e práticas saudáveis. Há chances de tensões na área material e amizades, sendo necessárias posturas conciliadoras. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica a relevância de um cuidado especial com as parcerias e a possibilidade de fortalecê-las. Pode ser uma boa chance de exercer empatia e manter a calma em conflitos, principalmente na área de trabalho. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a semana sugere atenção ao equilíbrio entre interesses pessoais e relações cotidianas. Há chance de desafios na convivência familiar e amorosa, onde um bom jogo de cintura emocional será benéfico. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica a relevância de compreender e se abrir para acordos, devido a Lua no âmbito cotidiano. Previna desentendimentos e evite que se tornem problemas. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu da semana indica que o Sagitariano terá ação e articulação na frente das demandas práticas devido à Lua no campo material-social. No trabalho e nas relações, conflitos podem surgir devido a competição, pedindo diplomacia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para os capricornianos, a semana parece indicar uma necessidade de cuidar mais da vida privada. Pode ser um bom momento para lidar ativamente com as demandas familiares. Tente não se estressar com possíveis desafios. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu da semana pode revelar aprendizados, incentivando ajustes em projetos e parcerias profissionais por causa da Lua cheia na área de crise-comunicação. Ignore os conflitos coletivos para manter a estabilidade emocional. Peixes (19/02 - 20/03)Signo de Peixes, o céu desta semana indica que pode ser um bom momento para unir-se coletivamente para atender às demandas concretas. Porém, lembre-se de estabelecer limites para evitar excesso de trabalho pois a Lua está na área de amizades e material, na fase cheia.