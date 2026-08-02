Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a semana sugere mais dedicação à vida privada e organização do espaço doméstico, com a Lua transitando pelo setor familiar. Um bom momento para diálogos fortalecidos e trocas de afeto, graças à Vênus e Mercúrio. Explore a cumplicidade nos relacionamentos. Touro (20/04 - 20/05)Signo de Touro, o céu da semana pede reflexões e ajustes. A Lua transitando no eixo crise-ideias e sua fase minguante em seu signo pode ser um bom momento para renovar a rotina. Vênus na área cotidiana e Mercúrio na familiar sinalizam uma convivência mais harmônica e cuidadosa. Concentre-se nos detalhes do dia a dia. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a semana aponta a necessidade de equilíbrio entre compromissos e relaxamento, especialmente com a Lua minguante na área de crise. Há chance de momentos mais leves e descomplicados no romance, com Vênus e Mercúrio trazendo maior sociabilidade e fluidez na comunicação. Pode ser um bom momento para desacelerar e compartilhar responsabilidades com o parceiro. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu da semana indica uma fase de produtividade ligada às metas profissionais, com a Lua entre a área de trabalho e seu signo, e Mercúrio chegando à casa material. Pode ser um bom momento para desfrutar intimamente com companhias selecionadas, já que Vênus entra na área familiar e a Lua se torna minguante na casa das amizades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica possíveis revisões que podem trazer melhorias na vida, especialmente na área profissional. É provável que a comunicação esteja em alta, com conversas sinceras e expressões de afeto sendo facilitadas devido à entrada de Mercúrio no signo e Vênus na área comunicativa. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um fortalecimento de laços íntimos e amizades, sob a luz da Lua. Os desafios atuais podem trazer aprendizados valiosos, graças à fase minguante da Lua na área espiritual e à chegada de Mercúrio na área de crise. Há chance de crescimento na economia criativa, principalmente com Vênus na área financeira. Mantenha a confiança e busque estabilidade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere uma boa fase para fortalecer os laços na parceria amorosa diante de responsabilidades mútuas. Mercúrio na área das amizades e Lua no setor de relacionamentos-trabalho corroboram isso. Com Vênus no seu signo, a tendência é de crescimento no romantismo. Contudo, é importante manter o equilíbrio, especialmente com a Lua Minguante chegando. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma semana favorável para planejar mudanças que melhorem a rotina e a saúde. Por outro lado, emoções fortes e desafios nos relacionamentos podem surgir, exigindo sensibilidade e compreensão. Importante lidar com qualquer crise de maneira madura. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma semana propícia para desacelerar e cuidar de si próprio. Com a Lua em uma fase de recolhimento no seu cotidiano e Mercúrio incentivando reflexões espirituais, pode ser um bom momento para investir em momentos de intimidade. Vênus na área das amizades também traz a chance de reforçar o companheirismo e a alegria de estar junto aos entes queridos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que a semana traz tendências para uma convivência mais acolhedora e seletiva, com destaque para a Lua na área de família e relacionamentos. Fase minguante traz reflexões sociais. É uma boa chance para organizar a base do seu dia a dia, já que Vênus favorece a área de trabalho e Mercúrio movimenta o patrimônio. Esta pode ser uma semana propícia para negócios e planejamentos futuros da relação. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu da semana sugere a possibilidade de ajustes necessários para melhorar o dia a dia familiar. Há chances de ótimas conversas que podem aprimorar seus relacionamentos mais próximos. É um bom momento para mergulhar em trocas mais profundas e buscar uma conexão pautada no entendimento. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma semana favorável para aproveitar momentos culturais e lazer com pessoas queridas. Com a Lua minguante na área da comunicação e Vênus na área íntima, há chance de vivenciar experiências prazerosas a dois. Com Mercúrio, a rotina pode ficar mais organizada, tornando o cotidiano mais harmonioso.