Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o dia pode ser favorável para a prática da economia criativa. A tendência é que haja versatilidade na gestão sustentável dos recursos, graças a Vênus. A Lua transita e pode motivar ações de cura e bem-estar. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, Vênus nutre a autoestima e acende o carisma e talento criativo. Mas, a Lua direciona a atenção para a rotina. O momento pede avaliação de atitudes. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para autocuidado e aprimoramento pessoal conforme Vênus entra na área de crise. Tente equilibrar o coletivo, principalmente com Lua na casa social. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu da semana traz um lado generoso com Vênus na área de amizades e motiva atividades prazerosas em grupo. Há chance de troca de ideias e acordos em momentos de conflito, em especial em casa, com a fase cheia da Lua na área familiar. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu da semana indica um envolvimento satisfatório no trabalho, dando um impulso à sua reputação com a chegada de Vênus na área profissional. Há chance de gastar excessivamente devido à emoção, portanto, é aconselhável moderação, reforçada pela Lua na área material. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a semana indica reflexões intensas que podem valorizar suas vocações pessoais. Com Vênus na área espiritual, mostre-se aberto emocionalmente e disposto a gerenciar melhor suas finanças. Isso devido à Lua estar entre Virgem e a área familiar, além de estar em fase cheia na área financeira. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere um dia para valorizar seu universo interior. Pode ser um bom momento para aprimorar a gestão de seus bens, enquanto Vênus adentra sua área íntima. A Lua em sua fase cheia indica que certos desafios podem trazer a chance de revisar e ajustar relações pessoais. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de vivências prazerosas nos relacionamentos, com Vênus neste campo. Para coexistir harmoniosamente, possíveis ajustes na convivência podem surgir, com a Lua apresentando aspectos de material e amizades. Atenção também para a fase cheia lunar na área dos conflitos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu desta segunda-feira indica um envolvimento mais prazeroso com as rotinas diárias, especialmente onde Vênus ocupa uma posição de destaque, sugerindo melhoras nos relacionamentos cotidianos. É um bom momento para revisar e melhorar processos e parcerias profissionais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma chance de aflorar a criatividade e o autoamor com a entrada de Vênus na área de alegrias. Desafios podem surgir como formas de aprimoramento, especialmente na área profissional devido à Lua cheia. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário nesta segunda-feira, o céu indica movimentação na área de família e lar com a entrada de Vênus. Espere uma abertura gradual de relações emocionais na coletividade, porém ajustes poderão ser necessários com a Lua Cheia. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica fomento ao pensamento criativo com Vênus na área das ideias e estimula uma troca de conhecimento. Fique atento às parcerias e ajustes interpessoais na Lua Cheia.