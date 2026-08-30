Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries pode buscar um período de recolhimento para gerir o cotidiano e relações. A Lua Minguante e Saturno retrógrado sugerem reflexão sobre atitudes e padrões para aprimorar, inclusive nos afetos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um período para revisar ideias e se libertar de limitações. Há espaço para aprimorar a comunicação, especialmente com quem se ama. Saturno retrógrado favorece amadurecimento emocional. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica um bom momento para o signo de Gêmeos diminuir a exposição social, focando em questões práticas e financeiras. Na vida afetiva, há espaço para preservar a intimidade do casal. Vale refletir sobre a relevância das redes sociais e as influências nas relações. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um período para aperfeiçoar o trabalho e projetos pessoais. Há espaço para rever desafios na carreira e conciliar melhor compromissos afetivos. Vale reorganizar as prioridades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica reconexão com suas motivações e conscientização de desafios. Há espaço para revisar valores e crenças, especialmente nas relações afetivas. Permita que o envolvimento amadureça com autenticidade. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, há um período de depuração pessoal e emocional. A Lua Minguante e Saturno Retrógrado favorecem a revisão de projetos e a administração de recursos. Nas relações, priorizar a intimidade e os vínculos de confiança é essencial. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica aperfeiçoamento das parcerias para o signo de Libra, com a Lua Minguante no eixo relacionamentos-trabalho. Há espaço para revisar acordos. Vale refletir antes de formalizar novos compromissos, com Saturno Retrógrado. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode sentir a necessidade de reduzir o ritmo e focar na qualidade de vida. Há espaço para revisar processos e ajustar a rotina, o que favorece o equilíbrio nas relações afetivas. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para preservar a vida privada. Nas relações, há espaço para cuidar da intimidade do vínculo afetivo, com atenção ao que se compartilha publicamente devido a Saturno retrógrado. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, há foco nas parcerias do dia a dia, aperfeiçoando rotinas e vínculos. A Lua minguante e Saturno retrógrado indicam revisão na dinâmica doméstica. Vale buscar acordos e diálogo para fortalecer a convivência afetiva. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode sentir a necessidade de rever rotinas e a comunicação. Com a Lua Minguante e Saturno retrógrado, vale flexibilizar o discurso. Nas relações, há espaço para ajustar a forma de expressar sentimentos. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes pode ajustar a vida prática e o orçamento. É um bom momento para revisar as prioridades financeiras e os projetos com quem você ama, reorganizando recursos para segurança.