Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um confronto entre ideais e realidade, oferecendo chances para rever metas e ajustar expectativas nas parcerias. Com o Sol e Mercúrio na área material, você pode se sentir mais empreendedor. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser o momento de ajustar interesses nos relacionamentos e buscar acordos para enfrentar desafios, principalmente relacionados ao trabalho. Sol e Mercúrio em Touro sugerem maior assertividade e articulação na fala. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que ao longo da semana haverá oportunidade para ajustar relações profissionais para o signo de Gêmeos. As adversidades no trabalho e nos relacionamentos tendem a ficar mais evidentes, assim como a necessidade de ética e empatia. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, nesta segunda-feira 04/05, o céu indica que pode ser um bom momento para desacelerar e equilibrar as responsabilidades com o cuidado pessoal. A Lua, na área cotidiana-espiritual e minguante, reforça essa tendência. A união do Sol e Mercúrio na área das amizades pode destacar a sua generosidade e fortalecer laços genuínos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a semana pode ser um bom momento para diminuir a exposição pública e atender às necessidades do seu círculo íntimo. A Lua sugere ajuste de expectativas na área de relacionamentos. Aproveite sua habilidade de liderança, ampliada pela união de Sol e Mercúrio na área profissional. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um tempo de reflexão e atenção às necessidades cotidianas e ao círculo íntimo. Será um bom momento para amadurecer ideais de vida, com Sol e Mercúrio destacando a área espiritual. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica chances para revisões que podem ajudar a reorganizar a rotina e ajustar interesses relacionados ao coletivo. É um bom momento para refletir sobre como organizar suas ambições. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião nesta segunda-feira, o céu indica necessidade de ajustes na vida financeira e possíveis acordos para melhor gerir recursos compartilhados. Essas ações podem ajudar a reduzir excessos e a lidar com os desafios diários, à luz da Lua em sua fase minguante na área familiar. Parcerias tendem a se fortalecer. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, pode ser um bom momento para se dedicar à vida privada e reconciliar as necessidades pessoais com as do lar. A Lua indica chance de revisões que ajudem neste equilíbrio. Seu planejamento pode se intensificar com a conjunção Sol-Mercúrio na área do cotidiano. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de revisão de ideias, especialmente em relação aos desafios interpessoais. Uma fase de atenção ao diálogo surge com a conjunção entre Sol e Mercúrio na área social. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o cenário astral sugere que uma boa articulação com colegas pode ajudar nas tarefas cotidianas. Apesar da Lua minguar em seu signo, o diálogo pode fortalecer os laços familiares. Peixes (19/02 - 20/03)O céu sugere um bom momento para o signo de Peixes ajustar suas estratégias para desafios no trabalho e na vida pessoal, devido à presença da Lua na área profissional e no seu próprio signo. Há chance de ampliar seu pensamento, com a reunião do Sol e Mercúrio na área das ideias.