Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um período de amadurecimento emocional. É um bom momento para valorizar relações de confiança e ser mais seletivo socialmente. Tomar decisões com uma postura mais firme podem ser necessárias. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a semana indica um fortalecimento nas parcerias, graças à Vênus na área das amizades e à Lua transitando pela área dos relacionamentos ao trabalho. Desafios trazem maturidade com Saturno na área crise. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu da semana sugere que pode ser um bom momento para aprimorar suas habilidades profissionais. As parcerias se mostram importantes agora, com a entrada de Vênus na área do trabalho e Saturno na área das amizades. Tente adaptar sua rotina à suas necessidades, já que a Lua indica necessidade de equilíbrio entre o cotidiano e o espiritual. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, esta segunda-feira é favorável à práticas de autoconhecimento. Com Vênus na área espiritual e a Lua transitando na área de prazeres íntimos, o céu sugere um momento de nutrir a alma. A chegada de Saturno na área do trabalho pede maturidade profissional e traçar objetivos de longo prazo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a semana promete mudanças afetivas profundas e revisões importantes nos vínculos. Esses movimentos acontecem com a entrada de Vênus na área íntima e a Lua passando pelo eixo família-relacionamentos. Use esse momento para se conhecer melhor, aproveitando a mudança de Saturno para a casa espiritual. Virgem (23/08 - 22/09)Segunda-feira para o signo de Virgem traz amadurecimento nas parcerias e chance de aprimorar a rotina, com Vênus na área dos relacionamentos e a Lua na comunicação diária. Uma maior atenção às ambições pode surgir com Saturno no setor íntimo. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma chance de estruturar de forma realista os relacionamentos cotidianos, com Vênus e Saturno ajudando nessa área. Há um bom momento para a economia e gerenciamento de recursos na sociedade, sob a Lua minguante. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a semana favorece o planejamento do dia a dia e o cuidado com a vida privada, com Saturno chegando à área das rotinas e a Lua indo para a área familiar. Invista na sua rede de apoio, pois Vênus indica chances de fortificar os laços sociais. . Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica a importância de refletir sobre as parcerias e selecionar melhor as conexões pessoais. Pode ser um bom momento para assumir compromissos coletivos de maneira séria. Traga foco para as áreas familiar e social. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a semana promete ser favorável para organizar assuntos domésticos e estreitar relacionamentos familiares. Com Saturno marcando sua presença na família e Vênus na comunicação, tente ser carinhoso e compreensivo. Aproveite a Lua minguante para planejar a distribuição de tarefas e responsabilidades. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, é um bom momento para solidificar ideias e se expressar com determinação. O céu sugere valorização do dinheiro e busca por estabilidade. Reveja suas ambições profissionais sob a Lua minguante. Peixes (19/02 - 20/03)Signo de Peixes, o céu indica que você pode começar a semana mais consciente de suas habilidades e ambições. Com Vênus em seu signo e Saturno na área material, pode ser um bom momento para valorizar e investir em seus talentos. Além disso, a Lua minguante sugere que você pode querer se livrar do que não agrega mais.