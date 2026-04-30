Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Cheia indica que emoções e desejos podem estar em foco, especialmente na área financeira. É o momento de evitar consumismo e buscar conforto em casa, onde a energia positiva de Júpiter traz um clima de acolhimento. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um aumento nas demandas interpessoais nesta sexta (01/05), exigindo equilíbrio emocional para harmonizar suas necessidades pessoais. Um diálogo motivador e gentil é essencial. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, é um bom momento para aprimorar rotinas e buscar maior eficiência no dia a dia. Contudo, o céu pede que você respeite seus limites para evitar sobrecargas. Câncer (21/06 - 22/07)O céu sugere maior envolvimento do signo de Câncer com a coletividade nesta sexta-feira. Tenha flexibilidade para equilibrar diferentes interesses que surgem. Carisma e desenvoltura podem ser seus aliados. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um impacto significativo na área familiar com a Lua Cheia. Pode ser um bom momento para se conectar emocionalmente com suas raízes e quem divide seu espaço. A harmonia com Júpiter sinaliza possível cura e enfrentamento de desafios íntimos. Mantenha equilíbrio público e privado. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma sexta-feira de expressões intensas. Exercite a diplomacia para evitar embates por suas ideias e sentimentos. Busque conexões e trocas que o inspiram e enriquecem, especialmente na área de amizades. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica busca por conforto e segurança no mundo material nesta Lua Cheia. Cuidado para não exagerar no consumo, já que ocorre uma oposição com o Sol na área íntima. Há chance de expansão no trabalho, graças ao trígono entre Lua e Júpiter. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um ganho de força em questões de identidade, graças à Lua Cheia. Pode ser um bom momento para agir em direção aos seus propósitos mais elevados, dada a situação favorável com Júpiter na área espiritual. No entanto, tente não impor suas ideias, busque um consenso diplomático, principalmente em assuntos de relacionamento. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, é sugerido encarar as mudanças com maturidade e ver oportunidades nos desafios. Manter a rotina planejada pode ajudar a lidar com adversidades. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para signo de Capricórnio, a sexta-feira pede foco nas amizades. A Lua Cheia indica que pode ser necessário fazer ajustes nos grupos devido a diferenças. Há possibilidade de fortalecer alianças e expandir parcerias, pois a Lua e Júpiter trazem harmonia à área dos relacionamentos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a Lua Cheia na área do trabalho pode indicar um aumento na busca por produtividade e novas oportunidades. Seja cuidadoso para não se sobrecarregar emocionalmente, especialmente na área familiar. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um desejo de maior profundidade em suas vivências devido à Lua Cheia na área espiritual. Mesmo assim, evite questionamentos excessivos, pois podem atrapalhar a comunicação. Valorize trocas culturais para expandir sua percepção de mundo, dado o alinhamento favorável entre a Lua e Júpiter na área social.