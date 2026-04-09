Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que talvez seja um bom momento para desacelerar no trabalho e focar nas prioridades. Isso pode ajudar a aliviar o estresse e melhorar o dia a dia. Mantenha a privacidade ao interagir socialmente, à medida que a Lua e Plutão se aproximam. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro hoje, o cenário indica chances de uma conexão mais forte com o lado espiritual. Com a Lua Minguante em aspecto a Júpiter, Sol e Urano, é momento para reflexão e abertura para novas perspectivas. Preste atenção nas suas ambições, há chances para transformação ao longo do dia. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu aponta uma fase de mudança íntima para o signo de Gêmeos com a Lua Minguante. Os astros Júpiter, Sol e Urano mostram chances de se expressar de maneira diferente em grupo e ao revelar suas aspirações. Procure estar alinhado a seus princípios. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um dia de muita revisão emocional e possibilidade de desapego de sentimentos que não agregam mais. É um bom momento para encarar essas mudanças como renovação. Leão (23/07 - 22/08)Leão, o céu indica que hoje pode ser um bom momento para ajustar sua rotina, focando em seu equilíbrio físico e emocional. Há chances de desafios e mudanças emergirem, com a Lua Minguante interagindo com Júpiter, Sol e Urano. As parcerias podem ter um papel transformador. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica reflexões sobre sua vida social e grupal. Na rotina, use seu senso crítico para adequações, pela proximidade da Lua com Plutão. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a sexta-feira favorece o recolhimento em família e revisões para fortalecer os laços afetivos. Há chance de eliminar padrões negativos nos relacionamentos, buscando autenticidade e sinceridade. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a Lua Minguante indica um momento para balancear crenças pessoais e necessidades práticas. Há chance de rever e autenticar os alicerces emocionais, em especial no amor. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma necessidade intensificada de segurança financeira nesta Lua Minguante. Um bom momento para revisões que ajudem a reduzir gastos e colocar na balança as prioridades do momento. Nas conversas, existe a chance de seu senso crítico ser aprimorado. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de sensibilidade e introspecção em razão da Lua Minguante. Ajustes podem ser necessários para lidar com necessidades pessoais e circunstâncias de seu entorno. Há chances de necessidade de maior controle sobre aspectos materiais. Aquário (20/01 - 18/02)Para quem é do signo de Aquário, este é um dia marcado por desafios que podem levar a importantes autoanálise. Com a Lua Minguante, pode ser um bom momento para finalizar ciclos e iniciar novas etapas, já que sugere uma aproximação com Júpiter, Sol e Netuno. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que esta sexta-feira pode ser um bom momento para repensar laços e esperanças no grupo social. Podem surgir conversas reveladoras que refinarão projetos e darão mais clareza ao seu papel na comunidade.