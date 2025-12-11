Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu sugere atenção para organizar a rotina e preparar-se para possíveis demandas, com chances de ajustes benéficos. O momento propõe abertura para acordos e negociações, que podem ser promissoras. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o signo de Touro pode se deparar com questões complexas em grupos, trazendo chances de avaliação das relações sociais. A percepção sobre as pessoas ao redor fica mais aguçada. Gêmeos (21/05 - 20/06)Signo de Gêmeos, há sinais de que sua vida pessoal pede revisão e mudanças durante a Lua Minguante. Procure estratégias e mantenha a diplomacia com aqueles ao seu redor, pois o céu aponta tensões com Sol, Marte, Saturno e Netuno, mas traz harmonia com Urano. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, nesta sexta-feira, o céu indica a necessidade de uma postura emocionalmente discreta para lidar com possíveis estresses e desafios. Nesse cenário, adaptar-se às mudanças e aprimorar o senso crítico frente a situações complexas pode ser uma boa saída. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, sexta-feira é um dia para ser prudente com as finanças. O céu indica circunstâncias tensas que pedem austeridade nos gastos, sejam eles individuais ou compartilhados. Particularmente, lembre-se que estratégias financeiras planejadas podem ser de grande auxílio. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a sexta-feira indica um momento para revisar e ajustar suas ambições diante de desafios. É uma chance de aperfeiçoar habilidades inovadoras e se abrir para mudanças. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que é importante desacelerar e repensar estratégias para encarar desafios que o tirem da zona de conforto. Fortalecer a resiliência pode ser o caminho. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu sugere cautela nas relações com grupos, buscar ser discreto e diplomático pode ajudar a evitar conflitos. Considere revisar seu círculo social. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma fase complexa na área de trabalho, com dúvidas sobre a carreira e o potencial de sucesso. Mantenha o pensamento flexível e desafie preconceitos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, hoje pode ser um dia de reflexão profunda, revisitando desafios passados que deixaram marcas. Evite se prender a frustrações e use habilidade para lidar com as situações. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma necessidade de ajustes no universo financeiro. É hora de aprimorar sua capacidade analítica e praticar a autocrítica para enfrentar desafios. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica possível tensão em relacionamentos, o que pode trazer à tona insatisfações. Tente refletir cuidadosamente e de forma reservada sobre o que te incomoda.