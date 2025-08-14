Áries (21/03 - 19/04)Os encontros tensos da Lua Minguante com Sol e Mercúrio mostram a importância de rever sua relação com os aspectos práticos e financeiros da vida, cortando excessos e fazendo bom uso dos recursos. Mudanças na rotina serão essenciais, por isso, faça acordos com quem convive. Touro (20/04 - 20/05)A Lua Minguante passa por seu signo, favorecendo o autocuidado e pedindo reflexão sobre os efeitos dos desafios em sua vida, com foco em melhorar o que for possível. Priorize seus laços familiares, mantendo conversas abertas e significativas. Gêmeos (21/05 - 20/06)A Lua Minguante transita pelo setor de crise, pedindo recolhimento para que seus pensamentos se organizem sem distrações e você consiga refletir com clareza sobre como lidar com os obstáculos. É o momento de rever suas metas de curto prazo e como pretende alcançá-las. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua Minguante no setor das amizades e em tensão com Sol e Mercúrio, revela desafios para alinhar suas necessidades às dinâmicas dos grupos que fazem parte da sua vida. Use este momento para repensar sua forma de se relacionar com o coletivo, buscando manter o equilíbrio. Leão (23/07 - 22/08)É um bom dia para revisar sua trajetória profissional, percebendo o que pode ser ajustado e o que precisa de novas estratégias para que seus objetivos avancem. Vale também corrigir problemas na gestão prática da rotina, buscando mais organização. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua Minguante na área espiritual favorece reflexões que fortalecem o autoconhecimento e ajudam você a se desapegar de ideias idealizadas que não se sustentam na realidade. Observe os fatos com cuidado e evite alimentar frustrações. Libra (23/09 - 22/10)A Lua Minguante passa pelo setor íntimo e reforça a necessidade de momentos de introspecção. Um convite para avaliar seus progressos e aprendizados, com foco no que pode ser aprimorado. Aproveite também para revisar seus hábitos financeiros, evitando possíveis exageros. Escorpião (23/10 - 21/11)A Lua Minguante inspira uma reflexão profunda sobre a qualidade dos seus vínculos e como aprimorar suas interações cotidianas. Prefira agir com mais discrição e diplomacia, especialmente no convívio com grupos. Sagitário (22/11 - 21/12)Com a Lua Minguante no setor do cotidiano, vale rever seus hábitos para perceber o que precisa ser deixado de lado e o que merece mais atenção no dia a dia. Aproveita para entender melhor sua relação com colegas de trabalho, que pode estar mais sensível nesta fase. Capricórnio (22/12 - 19/01)A Lua Minguante em tensão com Sol e Mercúrio no setor social sugere um momento de recolhimento, ideal para repensar suas relações em rede e no seu círculo de amizades. Como os contatos podem se mostrar conflituosos nesta fase, reflita sobre a qualidade dessas conexões e sobre o que você compartilha. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua Minguante no setor familiar estimula revisões sobre sua vida privada. Aproveite para repensar sua conexão com o lar, resolver desafios domésticos e aprimorar a convivência. Este é um período de transformação a ser valorizado. Peixes (19/02 - 20/03)A Lua Minguante no setor das ideias reforça a importância da introspecção como um caminho para o amadurecimento e para aprimorar seus projetos pessoais. Com Sol e Mercúrio em tensão, revise seus hábitos cotidianos e redefina os limites de quem participa da sua vida privada.