Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Crescente amplia o pensamento, trazendo novas experiências e significados. É um bom momento para expandir a visão sobre a relação. Contudo, não negligencie os afazeres do cotidiano. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica aprofundamento do universo interior para o signo de Touro, expandindo a autopercepção. A Lua Crescente e Júpiter favorecem confidências e comunicação íntima. É bom valorizar conversas no círculo de confiança, reduzindo a exposição social. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica para o signo de Gêmeos o incremento da dinâmica interpessoal com fruição intelectual. Há espaço para conversas animadas, aprendizado e trocas enriquecedoras nas relações. Pode ser um bom momento para você proteger a intimidade e selecionar o que compartilha. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode ter maior empenho nas rotinas e bem-estar, com gestão dinâmica de recursos pela Lua Crescente e Júpiter. Há disposição para melhorar hábitos. Evite mudanças sem acordos, pois a quadratura com o Sol pede cuidado com ações unilaterais nas relações. Leão (23/07 - 22/08)A Lua Crescente ativa o potencial criativo e o romantismo para o signo de Leão, com mais experiências prazerosas. É importante ter equilíbrio nos gastos e evitar excessos, mantendo a responsabilidade financeira. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode sentir um maior engajamento nos assuntos familiares, buscando acolhimento. É um bom momento para investir no conforto emocional. Evite absorver todos os problemas alheios. Libra (23/09 - 22/10)O signo de LIBRA pode ter o diálogo ampliado e a cumplicidade renovada com a Lua Crescente em harmonia com Júpiter. Vale ter critério ao expor desafios pessoais para não se expor demais nas relações. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica foco na vida material para o signo de Escorpião, com a Lua Crescente favorecendo a gestão e novos ganhos. Em projetos de grupo, negocie. No amor, é um bom momento para buscar acordos e construir em conjunto. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode ter uma postura dinâmica e o pensamento fortalecido. Há mais confiança e espontaneidade na vida amorosa. Vale o cuidado para que os desejos pessoais não ofusquem as necessidades do vínculo, buscando espaço para ambos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a Lua Crescente pode intensificar as emoções diante dos desafios. Evite reações dramáticas e avalie os acontecimentos com imparcialidade. Há espaço para enxergar novas perspectivas, buscando compreender o contexto antes de se posicionar. Aquário (20/01 - 18/02)A Lua Crescente eleva o senso de comunidade do signo de Aquário, fortalecendo laços. Nas relações, vale atenção a vínculos que podem trazer desgaste. Preserve limites claros e valorize parcerias respeitosas. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica produtividade e novas ideias para o signo de Peixes. Há chance de expandir projetos e planos afetivos. Evite competitividade e excesso de compromissos.