Áries (21/03 - 19/04)Vênus atua sobre rotinas e saúde, destacando uma fase favorável para cuidar do bem-estar e usufruir de prazeres cotidianos. Procure não reagir de forma emotiva nos contatos pessoais, evitando dar espaço a dramas desnecessários. Touro (20/04 - 20/05)O setor social recebe a energia de vênus, ressaltando seu carisma nas interações e favorecendo momentos prazerosos em grupo. Mas tenha cautela para que o foco em diversões coletivas não resulte em descuido com suas finanças. Gêmeos (21/05 - 20/06)Vênus age no lar, despertando afeto e empatia em relação aos seus familiares, além de motivar cuidados com o conforto diário. Apesar dos obstáculos apontados por Urano, mantenha confiança em si e siga firme em suas decisões. Câncer (21/06 - 22/07)Vênus encontra a Lua na área comunicativa, despertando o lado sedutor da sua personalidade, além de um pensamento altamente criativo que lhe beneficia em diversos âmbitos. Não deixe que empecilhos temporários às suas ideias lhe levem a acumular frustrações. Leão (23/07 - 22/08)Você se mostra mais aberta a prazeres, nutrindo autoestima e incentivando atividades criativas. Contudo, o alerta é para manter controle sobre o orçamento, pois Urano indica risco de gastos além do necessário. Virgem (23/08 - 22/09)Vênus em seu signo, ao se unir à Lua, exalta sua sensualidade e favorece sua expressão criativa, projetando uma imagem pública positiva. Apesar disso, procure guardar discrição quanto às suas metas e escolhas mais pessoais. Libra (23/09 - 22/10)Questões afetivas se revelam, e mesmo diante de frustrações, há chances de rever atitudes e reposicionar-se frente ao que incomoda. Busque agir com reserva e evite reações impulsivas, conforme o alerta da tensão de urano. Escorpião (23/10 - 21/11)Seu carisma aflora, promovendo vínculos amigáveis e cumplicidade com o entorno. Porém, é importante selecionar melhor suas interações sociais, a fim de proteger sua intimidade e manter qualidade nas relações. Sagitário (22/11 - 21/12)Com Vênus no trabalho unida à Lua, você atravessa uma fase de satisfação ligada à vocação e ao reconhecimento profissional. Algumas barreiras podem surgir, mas sua criatividade ajudará a lidar com desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Vênus encontra a Lua no campo espiritual, levando você a valorizar experiências elevadas e a buscar crescimento também ligado à carreira. Urano sugere críticas externas, que pedem inteligência para lidar com restrições. Aquário (20/01 - 18/02)Vênus fortalece a intimidade, tornando a vida privada mais prazerosa, além de apoiar a gestão patrimonial e hábitos sustentáveis. Barreiras materiais podem pesar, mas seu espírito criativo será um aliado nesse cenário. Peixes (19/02 - 20/03)As relações afetivas se intensificam, e você busca oferecer conforto e bem-estar a quem ama. O exercício da empatia é essencial para lidar com tensões que surgem no convívio, conforme sinaliza a pressão de Urano.