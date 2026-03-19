Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica projeção pessoal e carisma. Pode ser um bom momento para estabelecer metas de longo prazo e investir na aquisição de conhecimento. Touro (20/04 - 20/05)Para os taurinos hoje, o céu indica que é um bom momento para refletir sobre aspectos delicados da vida e elaborar estratégias. Netuno e Saturno sugerem aprendizado com desafios e descobertas interiores. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a sexta-feira traz chances de fortalecer relações humanas. O encontro do Sol com Netuno e Saturno na área das amizades indica um possível amadurecimento de vínculos, principalmente os baseados em afinidades intelectuais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de prosperidade intelectual em sua área de trabalho, com chances de ganhar destaque por conta de suas ideias iluminadas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o encontro entre Sol, Netuno e Saturno na área espiritual indica um caminho para o autoconhecimento. Isso pode ajudar a entender suas vocações e amadurecer suas ambições profissionais. O altruísmo pode guiar suas interações, dirigindo-o para ajudar os que mais precisam. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para lidar com desafios que tocam áreas mais íntimas da vida, como afeto e bens. Tente identificar o que precisa de ajustes e esforçar-se para promover sustentabilidade no dia a dia. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um período favorável para estreitar laços com pessoas queridas, cultivando lealdade e companheirismo. Há chance de conhecer profundamente seus entes queridos e participar mais ativamente da vida deles. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica oportunidade de melhora na saúde e rotina cotidiana, graças ao encontro do Sol com Netuno e Saturno. Dedicação e responsabilidade são os segredos para se sentir mais ativo e comprometido. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu de sexta-feira para o signo de Sagitário indica a possibilidade de um dia animado no convívio social, graças à ação do Sol na área dos prazeres. Há chances para desfrutar de momentos intelectuais e sensoriais junto a grupos e amigos confiáveis. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um período de fortalecimento dos laços familiares e melhorias no ambiente de casa a partir de hoje. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica aumento na capacidade de comunicação com o ingresso do Sol nessa área, favorecendo a defesa de interesses pessoais. Busque aprimorar as informações ao redor e aprofundar seus conhecimentos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sinaliza um ótimo momento para olhar as oportunidades financeiras sem risco. Energias positivas na área material promovem melhorias no trato com o dinheiro e otimização dos recursos.