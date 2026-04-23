Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, Vênus indica um bom momento para aprimorar seu poder de sedução e expandir contatos importantes. Troque ideias que impulsionem seus projetos pessoais. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica para o signo de Touro nesta sexta-feira que a entrada de Vênus favorece a flexibilidade em relação ao dinheiro, sugerindo investimentos nas coisas prazerosas da vida. Tenha cautela, respeite os limites financeiros para gastos conscientes. Plutão sugere melhores experiências. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a sexta é de charme e afetuosidade, graças à Vênus transitando por seu signo. Aproveite seu magnetismo, pois ele se alia à criatividade para otimizar resultados. Câncer (21/06 - 22/07)Para quem é do signo de Câncer, o céu sugere um dia de introspecção marcado pela passagem da energia venusiana pela área de crise. Cuidado com os possíveis desafios na autoestima e priorize o autocuidado. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que os laços fraternos e a vida social podem ganhar destaque hoje, graças à passagem de Vênus pela área das amizades. Valorize o compartilhamento de interesses e atividades prazerosas junto aos amigos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período de destaque na área profissional, graças a Vênus. É um bom momento para investir nos seus projetos com prazer, ainda que precise de reserva emocional frente aos obstáculos. Destaque suas vitórias. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode ser o dia para focar no otimismo em seus relacionamentos. Há chance de reflexões mais aprofundadas, especialmente sobre aspectos da vida afetiva. O momento pode ser propício para lidar com emoções de forma inteligente. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião nesta sexta-feira, o céu indica um tempo de realce para os prazeres pessoais e uma provável exaltação da sua sensualidade, o que pode refletir positivamente na sua imagem pública. Porém, existe a necessidade de manter certos aspectos da sua vida privada reservados. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que a entrada de Vênus na área de relacionamentos do signo de Sagitário aumenta a chance de seduzir e motivar atitudes gentis e agradáveis. Isso pode tornar a vida amorosa mais prazerosa, trazendo bem-estar emocional. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de dedicação à autoestima e ao bem-estar. A área do cotidiano e da saúde mostra possibilidade de criatividade nos afazeres com a passagem de Vênus. Plutão, em trígono, acentua a consciência do seu valor, sendo um bom momento para focar nas ambições. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica a valorização do charme pessoal e potencial de sedução, podendo destacar-se no meio social. Revele seu interesse pelas pessoas ao redor e aproveite interações culturais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sugere um dia prazeroso em família. Esteja presente, demonstre interesse e fortaleça os laços de cumplicidade. Pode ser um bom momento para sugerir pequenas melhorias estéticas em casa, tornando o ambiente mais acolhedor.