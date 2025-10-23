Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que certos pensamentos do passado podem vir à tona. Tente não se apegar a fatos desagradáveis que já aconteceram, pois podem comprometer a sua autoconfiança. Valorize a segurança dos afetos em sua vida. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica prudência nos gastos impulsivos e evita compensações externas. O conforto do lar pode ser mais satisfatório. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma fase de contrastes em seus relacionamentos, que podem levar a conflitos. O indicado é se mostrar aberto e flexível para equilibrar os interesses envolvidos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica terrenos incertos nas relações de trabalho, sugerindo um possível choque de interesses. Recomenda-se lidar com as mudanças delicadamente, pois há resistência. Mostre empatia e solidariedade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a sexta-feira proporciona chances de rotas novas em seu lazer, graças à oposição Lua-Urano. Porém, cuidado para não se desviar de seus planos originais nem se encantar por ilusões. Há um bom momento para interações culturais, com o aspecto positivo entre Lua e Vênus. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que o dia será desafiador na rotina, principalmente na área família-trabalho, com alguma sobrecarga. Não se deixe abalar, acredite e use sua criatividade para superar obstáculos materiais. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode ter mais críticas do que o normal, levando a impaciência e defensiva. Tente usar empatia e inteligência emocional na defesa de seus interesses. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, esta sexta-feira indica que seja cauteloso com finanças. O céu sugere que a objetividade pode estar prejudicada, o ideal é evitar gastos desnecessários e economizar. Aproveite para cultivar sua tranquilidade emocional. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que para o signo de Sagitário pode ser um dia desafiador nos laços emocionais. Há chance de enfrentar conflitos em suas parcerias, então procure evitar confrontos e manejar as diferenças diplomacia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica chance de maior reatividade, podendo desestabilizar frente a desafios e levar a atitudes precipitadas. Lide com isso sendo paciente e avaliando situações com cuidado. Criatividade pode ser aliada à economia doméstica. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica possíveis tensões em relações sociais e grupais. Mantenha uma postura neutra e diplomática para evitar conflitos. Peixes (19/02 - 20/03)No signo de Peixes, o céu indica possíveis surpresas nas áreas de trabalho e família, possivelmente gerando algum estresse. Manter a calma emocional pode ser crucial.