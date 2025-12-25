Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que o signo de Áries pode encarar desafios hoje, que exigem táticas maduras e estratégias a curto e longo prazo, devido à complexidade das questões em jogo, com a Lua se encontrando com Saturno e Netuno na área de crise. A família parece ser um suporte essencial. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, esta sexta-feira pode ser um bom momento para consolidar amizades, mas mantenha a autonomia e não deixe que interfiram em seus objetivos. Aproveite os conselhos de pessoas mais experientes. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica um dia produtivo para o signo de Gêmeos. As demandas profissionais despertam em você uma abordagem analítica, criando uma base sólida para a carreira. Ao mesmo tempo, as tensões com Mercúrio podem trazer desafios, que exigem discrição da sua parte. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um bom momento para introspecção, focando em desenvolvimento pessoal perante à vida e aos objetivos de longo prazo. Aja com diplomacia nos desafios diários e evite discursos arbitrários. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica equilíbrio entre razão e sensibilidade na gestão de desafios, amadurecendo estratégias de longo prazo e valorizando oportunidades de crescimento. Privacidade é um ponto importante. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica oportunidades em parcerias devido à união de Lua, Saturno e Netuno na área dos relacionamentos que harmonizam com Júpiter. Mantenha a diplomacia em possíveis conflitos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que seu comprometimento será essencial para manter a ordem do dia a dia, contribuindo para o seu bem-estar. Diante de desafios, mantenha a calma e evite suposições precipitadas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma transmissão de confiança que ajuda na cooperação com parceiros profissionais e no aprendizado coletivo com a união da Lua com Saturno e Netuno na área social. Porém, é aconselhável ter cautela com compromissos financeiros arriscados. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica situações complexas hoje, que podem levar à defensiva. Seria bom usar argumentos sensatos para superar desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o dia indica a necessidade de equilibrar a razão com a intuição para melhorar a comunicação e lidar com desafios nas relações pessoais. Ser atento e diplomático pode abrir portas para acordos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica a importância de mais disciplina nas finanças, favorecendo escolhas conscientes que ajudam a evitar dívidas no futuro. Gestos simples de generosidade fazem diferença agora, desde que haja equilíbrio e cuidado para não cair em atitudes rígidas. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que, nesta sexta-feira, o signo de Peixes pode se sentir motivado a se comprometer com suas ambições e a criar bases sólidas para um futuro próspero.