Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Saturno indica foco nas responsabilidades. Este cenário contribui para uma vida cotidiana mais estável. As demandas do dia-a-dia parecem mais disciplinadas, mas atenção à tensão Lua e Júpiter. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o dia indica chance de introspecção e amadurecimento. Enfrentar os desafios pode exigir mais de você, mas evite a melancolia. Seu humor pode impactar quem está ao seu redor. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que os compromissos com amigos podem ficar mais sérios. Contudo, pode haver dificuldade em chegar a acordos, então cuidado ao dividir recursos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a junção de Lua e Saturno indica que é preciso critério e disciplina ao lidar com trabalho e desafios em colaborações. Mostre maturidade e inteligência emocional para proteger sua reputação. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a introspecção e questionamentos sobre propósitos de vida podem ser valorizados, com chances de haver um contraste entre metas e realidade. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem encontra chance de autoconhecimento e amadurecimento emocional com o encontro entre Lua e Saturno. Há possibilidade de enfrentar desafios relacionados à confiança interpessoal. O céu adverte sobre eventuais contrastes que exigem diplomacia. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a sexta-feira sugere capacidade de lidar com contrastes nas suas relações, principalmente no âmbito profissional. O céu indica que a parceria e a maturidade serão seus aliados nesse momento, mesmo durante os desafios. Aposte no diálogo para evitar estresses. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma maior habilidade para se organizar e lidar com as rotinas do dia a dia, graças à conjunção Lua e Saturno. Pode haver desafios que exijam resiliência, o que sugere um momento propício para a prática de meditação. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma postura mais criteriosa e seletiva nas relações. Há a possibilidade de refletir sobre a importância de alguns vínculos, o que pode resultar em uma melhoria das relações. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior foco na harmonia familiar, sugerindo um bom momento para organizar melhor a rotina em casa. Lembre-se de considerar o ritmo dos demais integrantes, pois há chance de descompasso devido à incongruência Lua-Júpiter. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que a seriedade está em alta em sua comunicação e pensamento. Pode ser um bom momento para buscar objetividade, mas cuidado para não ser rígido demais e distanciar-se emocionalmente. Evite sobrecarregar a mente para não se desgastar. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta sexta-feira, o céu indica um momento de disciplina na gestão financeira, com oportunidades para definir limites e estabilizar o orçamento. Seja cuidadoso para prejudicar seus relacionamentos.