Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries pode esperar uma sexta-feira positiva para interações sociais, com chances de vivências prazerosas e elevação do astral, sinaliza o encontro entre o Sol e a Lua. Cuidado com os gastos, avalie o custo-benefício antes de impactar suas finanças pela oposição Lua, Plutão. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o cenário indica um momento propício para desfrutar das relações familiares e pessoais, além de investir em práticas de autocuidado. Os desafios podem ser encarados como parte do amadurecimento. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que comunicações podem se tornar mais espontâneas e divertidas, trazendo harmonia a amizades. Procure não expor demais seus dramas, para evitar sobrecarga. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a combinação do Sol e da Lua hoje indica um bom momento para começar a empreender. Fique de olho em oportunidades que possam surgir, mesmo aquelas com resultados concretos apenas a longo prazo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, esta sexta-feira indica um momento de articulação e determinação diante de seus objetivos. Com o ânimo para expandir suas conquistas, é crucial encarar os desafios como pontos de aprendizagem e melhorias constantes, pois o céu sugere revisões de estratégias. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a harmonia entre Sol e Lua pode indicar fortalecimento emocional, especialmente com o apoio de pessoas próximas. É fundamental manter a realidade em vista e evitar expectativas irrealistas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia voltado à harmonização interpessoal. No entanto, é importante balançar exposição e discrição no meio social. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a sexta-feira indica maior disposição para o trabalho e um forte desejo de realizar tarefas de qualidade. Cuidado com a vaidade exagerada, pois pode prejudicar os relacionamentos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica prazeres ampliados pela harmonia entre o Sol e a Lua, rendendo momentos agradáveis, especialmente na área social, que pode trazer vivências gratificantes. Atente para não descuidar de responsabilidades em prol do lazer. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o dia é propício para experiências mais íntimas, seja em lugares aconchegantes ou em atividades que ofereçam estabilidade material e emocional. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu sugere que seu carisma ganha destaque, favorecendo os relacionamentos, porém, mantenha a cautela para preservar a privacidade alheia. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que habilidades práticas podem ganhar destaque nesta sexta-feira, podendo otimizar recursos e promover bem-estar. No entanto, é sugerido moderar a espontaneidade na comunicação para evitar mal-entendidos.