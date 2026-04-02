Áries (21/03 - 19/04)Para você, signo de Áries, o céu indica a necessidade de repensar as finanças – evitar gastos impulsivos será importante. Procure desfazer-se de relações tóxicas e prezar pelas verdadeiras. A área das amizades pode ser impactada. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica possíveis conflitos entre suas necessidades sentimentais e as dos outros. Isso pede flexibilidade e diálogo. Evite embates desnecessários e adote uma postura mais empática. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que alguns desafios possam te tirar da zona de conforto, deixando as emoções à flor da pele. É um bom momento para exercitar o autocuidado e manter o foco, evitando questionamentos existenciais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis tensões na área social, por conta de conflitos de vaidade, ciúme e ambição. Isso pede atitudes mais criteriosas e você não precisa agradar a todo custo. É um bom momento para amadurecer seus afetos. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica para o signo de Leão que o conflito entre as necessidades íntimas e profissionais pode surgir hoje. Uma abordagem moderada e racional pode ajudar a lidar com isto. Possíveis problemas de poder e ciúmes podem exigir maturidade. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período desafiador para expressar sentimentos profundos, o que pode levar a mal-entendidos no convívio pessoal. Rotinas pesadas podem potencializar isso, exigindo adaptações e desapego. Libra (23/09 - 22/10)Para os librianos, sexta-feira sugere cuidados extras com a estabilidade financeira, pois o céu indica possíveis excessos emocionais. Consumir para preencher lacunas afetivas pode não ser a melhor estratégia. Fique atento para não se deixar levar pelo meio social. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica oscilação de emoções, com desejos pessoais em contraste com os coletivos. Há chances de ressentimentos voltarem, sugerindo a necessidade de cura emocional na área familiar. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica momentos de intensidade emocional que podem se refletir na rotina e nas interações sociais. Leveza e responsabilidade nas palavras são essenciais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica possíveis desafios na área social e de amizades nesta sexta-feira. Cuide ao compartilhar recursos, pois há chance de perdas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, nesta sexta-feira, o céu indica um contraste entre responsabilidades profissionais e necessidades emocionais. É fundamental compreender que a solução pode não ser imediata, mas com sabedoria, é possível encontrar o equilíbrio. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu hoje mostra dilemas emocionais se acentuando. Isso se deve à combinação de Lua e Vênus em oposição nas áreas espiritual e comunicativa, o que pode resultar em expressões exageradas. Atente-se à necessidade de focar em melhorias pessoais e evitar obsessões.