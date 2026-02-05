Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica interações calorosas e estimulantes nos relacionamentos. No entanto, há chances de precisar ponderar mais antes de se expor intimamente. Mercúrio entrando em uma área de crise, sugere uma reflexão sobre desafios. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um aumento na produtividade nas rotinas cotidianas. Esse grande impulso vem de uma postura prática alinhada a Marte, Sol e Vênus, mas cuidado com Júpiter que pede prudência. As conexões intelectuais com amigos ganham destaque com a entrada de Mercúrio nessa área. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte desejo de interações sociais, trocas de ideias e atos coletivos, propiciando bons momentos. Porém, é recomendável ter cautela com as finanças. A atividade intelectual se destaca no trabalho, com Mercúrio entrando nessa área. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um clima acolhedor no lar, com possibilidade de ações construtivas em equipe, porém, tenha cuidado com expectativas idealizadas em relação aos familiares. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão nesta sexta-feira, o céu indica uma chance de conseguir transmitir sentimentos através da comunicação, graças à Lua colaborando com Marte, Sol e Vênus. Este pode ser um bom momento para uma troca dinâmica e prazerosa de ideias, mas é importante não dominar completamente a conversa. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma tendência de generosidade e produtividade, podendo proporcionar estabilidade e conforto. Porém, cuidado com os excessos financeiros. Invista na troca de ideias pois podem surgir oportunidades de crescimento. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a sexta-feira abre espaço para a autoconfiança e a autenticidade. Pode ser um bom momento para buscar a felicidade com otimismo. Entretanto, o céu indica cautela para evitar ações inconsequentes. Planejar seu cotidiano pode ser um aliado neste dia. Escorpião (23/10 - 21/11)Na sexta-feira, o céu indica força e coragem para o signo de Escorpião lidar com desafios. Porém, é um bom momento para ponderar antes de tomar decisões, principalmente com a atenção de Júpiter. Contato com grupos e redes tem destaque com Mercúrio. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu revela um momento sociável, especialmente na área de amizades. Há chances de harmonia ao dialogar e fazer acordos. Evite exposição pública exagerada. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica oportunidade para se destacar no trabalho através de foco e dedicação, apesar da possibilidade de sobrecarga. Mercúrio favorece a comunicação efetiva. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que o signo de Aquário pode passar por um momento de introspecção e fortalecimento. Pode ser um bom momento para investir no planejamento financeiro, graças a Mercúrio. Peixes (19/02 - 20/03)Para quem é do signo de Peixes, o céu indica uma sexta-feira de força interior e estratégia, ideal para enfrentar desafios. Porém, é importante deixar expectativas irreais de lado. A comunicação também merece atenção, pois Mercúrio entra no seu signo.