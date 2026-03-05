Áries (21/03 - 19/04)O céu sinaliza um dia de expressividade e sedução para o signo de Áries, trazendo chances de vivências que contribuam para a maturidade emocional. Isso pode gerar postura consciente que concilie razão e intuição. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a sexta-feira poderá ser um momento para reavaliar as necessidades íntimas. O céu indica a chance de um olhar mais apurado sobre padrões emocionais que precisam ser superados. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um aumento na dinâmica social com a chegada de Vênus na área das amizades. Uma postura mais empática e solidária é esperada, fortalecendo suas redes de apoio. É hora de mostrar responsabilidade e maturidade em seus laços. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a sexta-feira é dia de prazer no ambiente profissional, com Vênus apontando oportunidades para exercitar habilidades e buscar reconhecimento. Foque em equilibrar ambição e vocação, aprendendo com a experiência. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que para o signo de Leão, a sexta-feira pode trazer prazeres elevados pelo simbolismo cultural, melhorando a autoestima e a visão de vida. Mantenha os pés no chão com suas aspirações, já que certos planetas interagem. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um mergulho emocional com a chegada de Vênus à área íntima. Reflexões e autocuidados podem ser pontes para o autoconhecimento e melhorar sua autoconfiança. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a harmonia nos relacionamentos ganha destaque com a presença de Vênus. Esse contexto indica mais empatia e comprometimento, podendo elevar suas parcerias a um novo patamar. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um aumento na busca por práticas prazerosas no cotidiano com a chegada de Vênus à essa área de sua vida. Isso pode tornar suas tarefas mais agradáveis e incentivar o autocuidado. Preste atenção aos detalhes, eles podem realçar a qualidade do seu desempenho. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, nesta sexta-feira o céu indica que sua criatividade será evidente com Vênus na área de prazeres. Isso pode melhorar suas iniciativas diárias e habilidades sociais. Importante conciliar diversão e responsabilidades. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, Vênus indica um momento de apreciação e cuidados com seu lar e tradições culturais. Há chance de aumentar a empatia e comprometimento com quem vive com você. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a sexta-feira reserva uma atmosfera de simpatia e charme, principalmente na comunicação, graças à Vênus. Esse clima favorece trocas afetivas e culturais, colocando em destaque a expressão do pensamento criativo. Conduzir suas palavras com sabedoria pode render bons desdobramentos em suas relações. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica um dia interessante para o signo de Peixes, com possibilidades de prazeres na área material e o surgimento de oportunidades de exercitar a criatividade. Fique atento aos seus recursos e considere investir em lazer e cultura. Porém, o aspecto entre Vênus, Saturno e Netuno sugere cautela e responsabilidade na administração financeira.