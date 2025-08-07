Áries (21/03 - 19/04)O encontro entre Lua e Plutão fortalece parcerias estratégicas, potencializando tanto oportunidades quanto sua capacidade de superar obstáculos. É importante saber distinguir os vínculos verdadeiros, evitando exposição excessiva e desgastes desnecessários. Touro (20/04 - 20/05)O encontro entre Lua e Plutão leva você a analisar seus projetos com mais profundidade, unindo estratégia e inovação para otimizar recursos. Com a Lua em sua fase cheia, é importante evitar posturas controladoras e abrir espaço para colaborações no dia a dia. Gêmeos (21/05 - 20/06)O encontro entre Lua e Plutão intensifica sua visão crítica, favorecendo estratégias que renovam sua vida. Mantenha suas convicções, mas evite transmiti-las como se fossem verdades únicas, como sinaliza a Lua em sua fase cheia. Câncer (21/06 - 22/07)A inteligência emocional se une à sua flexibilidade para lidar com os desafios, visto o encontro entre Lua e Plutão. O momento exige atenção ao uso dos bens materiais, buscando equilíbrio para evitar excessos, já que a Lua na fase cheia entre em tensão com Sol e Mercúrio. Leão (23/07 - 22/08)A convivência com pessoas de senso crítico ajuda você a repensar questões importantes, incentivando mudanças, como mostra o encontro entre Lua e Plutão. No entanto, mantenha sua autonomia e evite ceder o controle das decisões, pois a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio. Virgem (23/08 - 22/09)Demandas mais complexas exigem sua dedicação na gestão do cotidiano, levando-lhe a sair da rotina e explorar abordagens criativas. Faça análises criteriosas para evitar decisões arriscadas, pois a Lua Cheia em tensão com Sol e Mercúrio exige equilíbrio e discernimento. Libra (23/09 - 22/10)Com Lua e Plutão no setor dos prazeres, seu senso crítico se aguça e você tende a buscar vivências que tragam mais significado e força interior. O desafio do momento está em equilibrar seus desejos com os interesses coletivos, já que a Lua Cheia entra em tensão com Sol e Mercúrio e acentua possíveis divergências. Escorpião (23/10 - 21/11)Lua e Plutão se encontram e promovem um fortalecimento emocional que impulsiona sua determinação diante das suas ambições. No entanto, o momento exige precaução com os investimentos financeiros. Sagitário (22/11 - 21/12)Nesta fase, seu senso crítico e assertividade se destacam, permitindo que você defenda seus interesses imediatos. No entanto, a Lua Cheia em tensão com o Sol e Mercúrio pede que você não se deixe levar pelo autoritarismo. Saiba ouvir outros pontos de vista para evitar atritos. Capricórnio (22/12 - 19/01)O encontro entre Lua e Plutão ajuda você a ter mais critério nas finanças, voltando sua atenção para o que é essencial. Isso favorece uma gestão mais consciente. A fase também pede revisões para lidar com possíveis imprevistos. Aquário (20/01 - 18/02)O encontro entre Lua e Plutão eleva seu senso estratégico estimulando atitudes transformadoras que favorecem seus objetivos. Mantenha-se firme nos propósitos, mas evite que o individualismo comprometa suas relações. Peixes (19/02 - 20/03)Sua capacidade de superar obstáculos cresce, com inteligência emocional e visão estratégica como grandes aliados. Organize sua rotina para ter equilíbrio físico e mental, já que a Lua na fase cheia em tensão com Sol e Mercúrio.