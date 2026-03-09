Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de revisão dos valores que conduzem sua vida, tendo a chance de amadurecer e se fortalecer emocionalmente. Momento sem pressa para laçar soluções para desafios, percebendo que sentimentos genuínos precisam de provas. Touro (20/04 - 20/05)No signo de Touro, o céu indica um bom momento para encerrar ciclos e começar novos trilhos, especialmente em questões pessoais e íntimas, com Lua minguante indicando limpeza emocional. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que é um bom momento para você repensar padrões em suas parcerias. Possibilidade de bons contatos com pessoas maduras e altruístas, mas mantenha a atenção para possíveis conflitos de poder no trabalho. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o dia sinaliza que é uma boa oportunidade para reavaliar rotinas e cuidar mais do corpo, equilibrando autocuidado e disciplina. Na área profissional, busque equilíbrio entre teoria e prática. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a Lua Minguante na área social pode ser um bom momento para ajustes na expressão pessoal e interações harmoniosas, graças à harmonia com Vênus, Saturno e Netuno na área espiritual. Seja moderado, pois há tensões com Sol, Mercúrio e Marte na área íntima. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o autocuidado e a cura emocional estão em alta, com a Lua Minguante favorecendo a introspecção na área familiar. Maneire na impulsividade ao lidar com as pessoas, pois há tensões nas relações. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, terça-feira traz o estímulo para rever formas de se comunicar e melhorar conexões, graças à Lua Minguante. Ao mesmo tempo, convém reduzir o estresse, dada uma tensão lunar na rotina. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o dia indica uma revisão dos valores pessoais. É um bom momento para refinamento, especialmente no cotidiano. Cuidado com gastos impulsivos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um bom momento para recolhimento e desenvolvimento pessoal. Pode haver tendências de harmonia, mas evite atitudes invasivas em situações familiares. Capricórnio (22/12 - 19/01)No signo de Capricórnio, o céu indica uma fortificação de sua capacidade introspectiva com o auxílio emocional e moral do lar. Porém, aconselha-se evitar gestos impulsivos e dramáticos devido à tensão com Sol, Mercúrio e Marte. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica chances de ajustes favoráveis com amigos, favorecendo a convivência grupal produtiva. Cuide das finanças e mantenha cautela. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu sugere uma reavaliação das aspirações profissionais. Há chances de equilibrar sensibilidade e foco nas suas metas, com a Lua Minguante na sua área profissional harmonizando-se com Vênus, Saturno e Netuno na área material, porém, cuidado com a impaciência devido à tensão com Sol, Mercúrio e Marte.