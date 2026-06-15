Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a reunião de Lua, Mercúrio e Júpiter sinaliza necessidade de acolhimento na área familiar. As interações emotivas são valorizadas, mas use palavras sabiamente, pois pode haver tensão com Saturno. No amor, o céu indica um cenário favorável ao afeto e à assertividade. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma mente dinâmica para uma comunicação articulada e interações enriquecedoras. Se preocupações surgirem, tente evitar o pessimismo. No amor, pode ser um bom momento para quebrar a rotina com conscientização e firmar laços com espontaneidade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a possibilidade de melhor gerenciamento de recursos pois Lua, Mercúrio e Júpiter estão na área material. Contudo, é importante manter um bom relacionamento com os grupos para evitar desentendimentos. No amor, pode ser o momento de encarar questões que precisam ser mais autênticas e significativas. Ambos os cenários sugerem a valorização da confiança. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, nesta terça-feira (16/06), o céu indica expansão pessoal e postura mais expressiva, possibilitando interações com as pessoas e ampliando horizontes. Porém, fique atento para não assumir muitas responsabilidades e causar esgotamento. Na área amorosa, o dia pode ser um momento para buscar soluções de pequenos problemas do dia a dia e fortalecer o vínculo amoroso. Evite que tais problemas afetem o romance e busque sempre a união. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o encontro entre Lua, Mercúrio e Júpiter na área de crise fortalece a introspecção, favorecendo o entendimento dos desafios e o processo de cura emocional. Contudo, é importante evitar exageros na autocrítica e não se deixar pender para o lado da amargura, seguindo o alerta da tensão com Saturno na área espiritual. No amor, é hora de buscar novas maneiras de gerenciar a vida afetiva e superar obstáculos. Cuidado com a impulsividade e faça valer sua história amorosa. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um movimento de expansão social, favorecendo as trocas e o fortalecimento de vínculos, que poderão dar novo rumo para projetos coletivos. Fique atento para equilibrar a vida pública e a privada, sem se sacrificar demais pelos outros. No amor, este é um bom momento para pensar antes de agir, cuidando bem do relacionamento. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um aumento da autoconfiança na área profissional e motivação para ações de crescimento na carreira. Fique atento para não se mostrar arrogante. No amor, pode ser um bom momento para cuidar mais do relacionamento e solucionar qualquer desentendimento com delicadeza e agilidade. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma sensibilidade maior, é um bom momento para experiências que tragam sentido à sua vida. Aproveite para refletir e aprender, mas não negligencie suas rotinas. Na vida amorosa, há chance de fortalecer a união, equilibrando emoções e trabalhando para resolver problemas do dia a dia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para Sagitário, a terça-feira se mostra adequada para estreitar os laços nos relacionamentos, tanto em momentos de alegria quanto de deveres, conforme a junção de Lua, Mercúrio e Júpiter na área íntima. Mas, atenção: seja cauteloso na exposição pública, conforme alerta o clima tenso com Saturno na área social. No amor, é hora de esclarecer suas intenções. A conjunção de Lua, Mercúrio e Júpiter sugere que mantenha o foco na relação. Bom momento para enfrentar conflitos com bravura, sem medos excessivos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica expansão no diálogo e na conexão com pessoas que compartilham seus interesses. Isso é favorecido pelo encontro de Lua, Mercúrio e Júpiter. Encare os desafios do âmbito familiar com maturidade. No amor, o momento pede diplomacia para que conflitos não torçam o nariz para sua parceria. Resolva problemas com destreza. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica mais disposição para lidar com a rotina e o trabalho. Cuidado com a comunicação em situações desafiadoras. No amor, é um bom momento para enfrentar conflitos, confiando no poder do amor para trazer equilíbrio. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu nesta terça-feira indica uma expansão nas redes sociais e favorece encontros, trocas e prazeres compartilhados. Será um bom momento, mas lembre-se de definir limites na gestão dos seus bens. Por outro lado, é hora de confrontar as inseguranças no relacionamento amoroso e buscar uma nova fase de afeto. Equilíbrio será chave nesse processo.