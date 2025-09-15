Áries (21/03 - 19/04)O encontro entre Lua e Júpiter no setor familiar sugere momento favorável para melhorias na vida doméstica, pois amplia sua visão sobre oportunidades e carências do ambiente. A tensão com Marte pede cautela para não agir sem ouvir opiniões, evitando conflitos por espaço. Touro (20/04 - 20/05)O dia traz Lua e Júpiter unidos no setor comunicativo, deixando-lhe mais articulado nas ideias e no convívio interpessoal. A tensão com Marte desafia você a lidar com visões diferentes de forma diplomática, evitando embates desgastantes e fortalecendo vínculos em grupo. Gêmeos (21/05 - 20/06)Lua e Júpiter no setor financeiro inspiram a buscar ganhos patrimoniais e investir em suas ambições, viabilizando projetos antes só idealizados. A tensão com Marte alerta para atenção ao planejamento, a fim de evitar riscos que possam comprometer sua segurança e estabilidade. Câncer (21/06 - 22/07)O encontro entre Lua e Júpiter em seu signo amplia sua autovalorização e lhe traz confiança para expor sua imagem e ideias. Já as tensões com Marte pedem cautela em ambientes competitivos, que podem gerar disputas desnecessárias. Use bom senso para se preservar. Leão (23/07 - 22/08)Lua e Júpiter ampliam sua percepção sobre soluções possíveis para os problemas. Contudo, evite apego a teorias sem aplicação prática, pois a tensão com Marte fragiliza a gestão da vida real. Prefira ações objetivas e minimize riscos para não comprometer suas decisões. Virgem (23/08 - 22/09)O encontro entre Lua e Júpiter desperta generosidade e lhe motiva a apoiar pessoas queridas, mas é preciso limites, sobretudo financeiros. A associação em grupo pode render benefícios e desafios, por isso observe as circunstâncias e mantenha equilíbrio nas escolhas. Libra (23/09 - 22/10)Lua e Júpiter juntos na área profissional revelam fase em que ideias inovadoras lhe colocam em evidência, abrindo espaço a oportunidades. Contudo, a tensão com Marte sugere atenção à competitividade, que pode se intensificar e prejudicar interesses. Estruture estratégias. Escorpião (23/10 - 21/11)Um desejo de expansão marca o dia, com Lua e Júpiter na área espiritual, levando-lhe a buscar ou até criar novas oportunidades. Diante de desafios complexos, é importante saber recuar com estratégia em vez de correr riscos desnecessários que comprometam sua evolução. Sagitário (22/11 - 21/12)A Lua atua no setor íntimo, ampliando sua percepção sobre transformações necessárias e sobre formas de fortalecer patrimônio em favor das metas. Busque maior autonomia sem entrar em disputas com o entorno, preservando equilíbrio emocional e clareza nos caminhos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Lua e Júpiter no setor de relacionamentos favorecem ganhos por meio de parcerias e associações, valorizando a força da união. Ainda assim, há desafios interpessoais que pedem diplomacia. O trabalho conjunto abre portas, mas a falta de sintonia pode criar barreiras. Aquário (20/01 - 18/02)O encontro de Lua e Júpiter nas rotinas amplia sua visão sobre oportunidades ligadas ao cotidiano, embora imprevistos possam abalar seu equilíbrio emocional, gerando reações exageradas. Busque autocontrole e imparcialidade. Peixes (19/02 - 20/03)Lua e Júpiter juntos no setor social motivam a ampliar interesses por meio de vivências inovadoras em rede. O dia também se mostra favorável para prazeres e lazer, mas pede cautela financeira, pois a tensão com Marte alerta para riscos ao gastar demais.