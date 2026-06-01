Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries nesta terça-feira, o céu alerta uma provável instabilidade entre as exigências do trabalho e as necessidades domésticas, pedindo equilíbrio para evitar impactos. Busque formas menos extremas de fazer escolhas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia em que desentendimentos podem surgir, especialmente na área comunicativa. No entanto, respeitando o espaço do outro pode haver chance de reconciliação. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser um dia de desafios na área financeira e amorosa. Mantenha a serenidade e busca por compreensão pode ser fundamental. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase de divergências nas relações íntimas. Há chance de se sentir defensivo, mas demonstrar empatia pode ajudar a superar conflitos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma fase de surpresas no cotidiano que podem desequilibrar suas emoções. Tente lidar com os fatos de forma direta, sem dramas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma necessidade de estabelecer limitações em amizades visando reduzir a intromissão excessiva. Agir com diplomacia pode aumentar o respeito das pessoas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a terça-feira pode ser marcada por algumas surpresas que podem mexer na sua rotina. Com a Lua na área familiar e Mercúrio e Vênus na área profissional, há chances de surgirem questões que exijam atenção. Equilíbrio, organização e proatividade são suas melhores armas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu de terça-feira indica um possível confronto interno entre os próprios valores e a realidade do mundo a sua volta. É vital lidar com eventuais frustrações de forma serena e resoluta. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma necessidade de cautela na área material. Pode haver surpresas que resultem em gastos extras, então é fundamental ficar atento ao orçamento. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica tensões na área dos relacionamentos, possivelmente por divergências de opiniões. Cultivar maturidade e autocontrole pode amenizar os conflitos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma chance de sensibilidade aumentada devido à Lua em uma área de crise. Essa conjuntura astral, em oposição a Mercúrio e Vênus, sugere um bom momento para cuidar das reações, evitando o despejo de frustrações nos outros. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis revelações sobre as personalidades de algumas pessoas de seu convívio. Dessa forma, ter equilíbrio e bom senso pode ser essencial.