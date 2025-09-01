Áries (21/03 - 19/04)Mercúrio dinamiza o setor do cotidiano, favorecendo uma postura mais objetiva e prática na gestão do dia a dia, somada a uma noção mais clara das suas demandas. Mantenha a moderação no trato humano e evite atitudes ríspidas. Touro (20/04 - 20/05)Sua postura fica mais aberta com Mercúrio no setor social em sintonia com o Sol, valorizando prazeres culturais e trocas intelectuais em grupo. Convém ter cautela com gastos ligados ao lazer, para não afetar sua segurança material. Gêmeos (21/05 - 20/06)Mercúrio no âmbito familiar inicia um período de maior compreensão das demandas do lar, ajudando na organização da casa e no diálogo com as pessoas ao seu redor. Mantenha a calma ao lidar com os obstáculos, visto a tensão trazida por Urano. Câncer (21/06 - 22/07)A comunicação se mostra clara e prática com Mercúrio no setor das ideias em equilíbrio com o Sol, contribuindo com o aprendizado e o trato interpessoal. Não se prenda a especulações diante dos problemas e modere suas reações. Leão (23/07 - 22/08)Mercúrio ingressa no setor material, ampliando o foco nos temas financeiros e na gestão prática da rotina, contribuindo com uma postura firme e confiante. Compartilhar recursos com outas pessoas pode ser difícil, devido à tensão com Urano, pedindo acordos. Virgem (23/08 - 22/09)Mercúrio atua em seu signo em sintonia com o Sol, e sua expressão ganha objetividade e confiança, fortalecendo sua autenticidade e comunicação. Evite posturas inflexíveis ao lidar com objetivos de carreira. Libra (23/09 - 22/10)Momentos de introspeção são essenciais para lidar com obstáculos, ajudando a encontrar a origem dos conflitos e criar estratégias eficientes, já que Mercúrio atua no campo de desafios e se alinha ao Sol. Mantenha a serenidade diante dos imprevistos e evite medidas extremas. Escorpião (23/10 - 21/11)Mercúrio atua no setor das amizades, favorecendo trocas coletivas e participação em eventos sociais. Não siga tendências alheias que ponham em risco seu equilíbrio financeiro. O entusiasmo pode levar a despesas desnecessárias. Sagitário (22/11 - 21/12)Mercúrio em sintonia com o Sol no setor do trabalho amplia o foco na carreira e nos projetos em curso, fortalecendo a produtividade intelectual e a organização de objetivos futuros. Evite que a busca por crescimento gere rivalidades. Capricórnio (22/12 - 19/01)A busca por conhecimento se intensifica com a chegada de Mercúrio na sua área espiritual, em equilíbrio com o Sol. Isso contribui para a expansão dos seus horizontes intelectuais e favorece o autoconhecimento. Não permita que a imersão no plano mental comprometa a gestão de questões práticas e do próprio bem-estar. Aquário (20/01 - 18/02)O autodesenvolvimento guia este ciclo, com Mercúrio no setor íntimo em encontro com o Sol, favorecendo maior clareza sobre o que deve ser mudado em sua postura diante das metas e dos desafios. Cuidado com a pressa por satisfação imediata. Peixes (19/02 - 20/03)As relações passam por uma fase com mais abertura para o diálogo e trocas produtivas. É um bom momento para fazer acordos, embora a tensão com Urano exija tranquilidade. Evite provocar conflitos que coloquem outras pessoas na defensiva.