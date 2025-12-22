Áries (21/03 - 19/04)Com a Lua no setor das amizades, o signo de Áries pode vivenciar emoções voltadas para a coletividade, com chance de conexões transformadoras baseadas em causas sociais. As trocas intelectuais podem trazer amadurecimento. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um cenário de transformação na área profissional. As interações com pessoas experientes poderão trazer conselhos valiosos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica forte chance de amadurecimento e sabedoria provenientes das experiências vividas agora. Esse cenário pode renovar sua visão de mundo, tendo em vista a sinergia entre Lua e Plutão na área espiritual e Mercúrio. As conversas se tornam mais profundas e emocionalmente intensas, promovendo cumplicidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma oportunidade para mergulho emocional, gerando autoconhecimento e capacidade de superar inseguranças. Possível reflexo desse processo na vida cotidiana. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um despertar para relacionamentos genuínos e cooperativos. Há chance de mudanças na percepção dos outros e de novos significados nas parcerias. Pode ser um bom momento para aprimorar a comunicação, beneficiando a troca de ideias e acordos. Virgem (23/08 - 22/09)Na terça-feira, signo de Virgem, o céu sugere uma busca por estabilidade emocional por meio de uma rotina saudável e um convívio agradável. Recomenda-se aproveitar as chances de alterar padrões limitantes para melhorar a qualidade de vida em casa. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para estabelecer conexões que possam promover discussões proveitosas. Suas ideias tendem a ter um impacto emocional nas pessoas. Escorpião (23/10 - 21/11)Signo de Escorpião, o céu indica que será um bom dia para cuidar da sua casa e das relações mais próximas, favorecendo a cura interior e o fortalecimento de suas bases. Além disso, pode ser um momento oportuno para organizar suas finanças. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma forte presença na área de comunicação. É importante estruturar bem suas ideias e se expressar com cuidado. Há chance de intensificar sua capacidade de persuasão. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o encontro entre Lua e Plutão indica revisão de valores e prioridades, principalmente na área financeira. O passado serve de lição para ajustes e melhorias. Aquário (20/01 - 18/02)Para aquarianos, o encontro entre Lua e Plutão indica um momento de cura e regeneração pessoais, podendo aprimorar a maneira que se apresentam ao mundo e suas ambições. Aproveite para organizar seu círculo social. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica processos introspectivos em áreas de conflito, abrindo possibilidade de fortalecimento interno. Intuição e razão estão alinhadas para transformar ideias em ações.