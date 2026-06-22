Áries (21/03 - 19/04)Para quem é do signo de Áries, o céu indica desafios na área profissional, com possíveis conflitos e excesso de responsabilidades. Para lidar melhor, trabalhe seu planejamento e priorize tarefas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um momento de resiliência diante de desafios. Evite soluções rápidas e considere conversas sinceras na área amorosa. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica a necessidade de respeito à privacidade e prudência ao expor a vida pessoal e financeira, evitando possíveis prejuízos. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer tem chances de enfrentar tensões nas parcerias hoje, indicadas pela Lua em aspecto com Saturno, Mercúrio e Júpiter. Pode ser um bom momento para evitar posturas prepotentes e praticar empatia para lidar com desafios na gestão. Amorosamente, cultivar a expressão de sentimentos e focar na qualidade da relação é a dica do céu. Lembre-se, situações difíceis são passageiras. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica um dia desafiador para o signo de Leão, com possíveis contratempos na rotina e sensação de esgotamento. Se puder, evite centralizar demandas para aliviar o estresse. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma terça-feira em que conflitos nas interações sociais podem surgir, por isso, atenção ao que e como compartilha em rede. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a terça-feira indica instabilidade nas relações íntimas. Frustrações afetivas e desafios familiares podem surgir. Seja colaborativo, mas cuide para não ser explorado, dispensando afeto sem esperar o mesmo em retorno. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu de terça-feira para o signo de Escorpião indica que a Lua em passeio pela área da comunicação forma tensões com Saturno, Mercúrio e Júpiter. Isso sugere uma espécie de alerta para cuidar ao falar de assuntos pessoais e evitar conflitos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica cautela nas finanças, sugerindo moderação em investimentos e gastos, evitando misturar negócios e relacionamentos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica desafios na área familiar, com possíveis tensões emocionais. Busque exercitar a diplomacia para preservar sua individualidade e equilíbrio. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que é bom ter cautela ao expressar ideias e sentimentos, visando preservar sua intimidade e manter uma imagem positiva. Além disso, pode ser um bom momento para manter as questões pessoais reservadas. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica aos piscianos que é uma fase de questionamentos no campo da amizade. Aspectos tensos entre Lua, Saturno, Mercúrio e Júpiter sugerem conflitos e desafios. Evite empréstimos para que não atrapalhem relacionamentos firmes.