Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, esta terça-feira indica um aumento na troca de ideias e expressão emocional. Tente equilibrar o protagonismo nos grupos que frequenta. Tende a ser um bom momento para lidar de forma mais serena com o afeto e resolver possíveis problemas. Touro (20/04 - 20/05)Com a Lua Crescente na área material, o signo de Touro pode encarar necessidade de planejamento e prudência nos gastos financeiros. Portanto, é um bom momento para organizar e disciplinar as finanças. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que na terça-feira o signo de Gêmeos terá aumento na sensibilidade e expressão pessoal, fato que pode tornar interações um pouco mais desafiadoras, mas há chance de canalizar essa energia em ações construtivas que fortalecem a identidade e aprimoram os relacionamentos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a terça-feira 24/02 indica um dia para lidar com questões do passado que podem interferir no presente. Situação que pode influenciar sua autoestima e saúde. Cultive o autocuidado para superar essas questões. Leão (23/07 - 22/08)Hoje, o céu indica que o signo de Leão pode precisa equilibrar o envolvimento em questões de amigos, mesmo que sejam pessoas amadas. Avalie bem antes de se comprometer. O dia pede serenidade para lidar com desafios emocionais. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a terça-feira pode ser um bom momento para pensar em ampliar a carreira. O céu indica possíveis desafios e falta de foco, mas estabelecer metas claras pode ajudar. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica para o signo de Libra uma busca por significados mais profundos das experiências, favorecida pela Lua Crescente na área espiritual. Pode haver questionamentos sobre sua autoconfiança devido a situações adversas, mas é um bom momento para nutrir a autoestima e avaliar com neutralidade. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a terça-feira pode ser um momento de maior intensidade, trazida pela Lua Crescente na área íntima. Atenção para não se deixar consumir por desafios, devido aos ângulos da Lua com o Sol, Mercúrio e Vênus. O dia pede objetividade, paciência e cuidado consigo. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que Sagitário deve cultivar serenidade ao lidar com temas sensíveis. Os desafios nos relacionamentos podem ficar mais intensos, então é um bom momento para evitar conflitos desnecessários. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica mais envolvimento com tarefas cotidianas e bem-estar. Equilibrar responsabilidades e momentos de descanso é importante. Quanto ao amor, considere fortalecer seu relacionamento para que problemas não alterem sua perspectiva emocional. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a terça-feira indica que pode ser um bom momento para expandir interações sociais e estimular a construção de um suporte emocional. No entanto, há chance de relações possessivas tirarem sua individualidade. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que pode ser um bom momento para estreitar os laços afetivos e focar suas necessidades emocionais no ambiente doméstico. Contudo, experimente evitar sobrecarregar os outros com suas carências.