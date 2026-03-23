Áries (21/03 - 19/04)O céu mostra que para o signo de Áries, nesta terça, as conversas ganham um tom objetivo e prático que pode beneficiar a melhora do dia a dia e enfrentamento de desafios juntos. Fiquem atentos para não almejar o inalcançável. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma terça-feira marcada por foco e perseverança, especialmente na gestão do dia-a-dia e aspectos financeiros. Há chance de engajamento produtivo com amigos e parceiros. Recursos compartilhados podem beneficiar a todos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para se expressar de maneira assertiva no trabalho, aumentando seu poder de influência. Busque amadurecer seus interesses antes de lutar por eles, deixando de lado ilusões. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a terça-feira aponta um dia de superação de desafios. A harmonia entre Lua, Mercúrio e Marte na área espiritual indica a possibilidade de se mostrar resiliente e de articular ações transformadoras no seu cotidiano com aqueles que convivem com você. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma possível evolução nas parcerias e relações com grupos. Pode ser um bom momento para motivar seus colegas a enfrentarem desafios, sempre respeitando a privacidade deles. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a terça-feira promete ser produtiva no trabalho, com chances de sucesso em articulações interpessoais, graças à Lua, Mercúrio e Marte. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia com coragem e determinação, movido pelo desejo de expandir horizontes e agilizar o cotidiano. A harmonia entre a Lua na área espiritual e Mercúrio e Marte no cotidiano reforça isso. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um bom momento para networking, desde que respeitando limites, principalmente se estiver relacionado a suas aspirações. Há possibilidade de maior confiança ao comunicar-se. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira pode ser frutífera para potencializar projetos baseados na cooperação cotidiana, com a Lua em harmonia com Mercúrio e Marte na área familiar. O ambiente social parece convidativo e divertido, no entanto, suas relações caseiras poderão trazer sucesso maior. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um período propício para se empenhar no alcance de suas metas, unindo planejamento e ação. O convívio pode melhorar se houver alinhamento de interesses com o entorno. Aquário (20/01 - 18/02)Para você, aquariano, o céu indica um momento de socialização e diversão. Há boa chance de concretizar contatos proveitosos e curtir com os amigos. Só fique atento ao planejamento financeiro para não haver gastos desnecessários. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que para o signo de Peixes é uma chance de aprofundar-se em questões íntimas e reforçar estratégias, com Lua, Mercúrio e Marte se harmonizando em seu signo. Desapegar-se do que não serve mais e abraçar o novo pode ser fundamental.