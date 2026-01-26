Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um dia produtivo, com chances de melhorar seu rendimento. Evite disputas desnecessárias e mantenha uma postura ética. Ousar e pensar diferente pode ser um bom caminho. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia de autoconfiança e liderança, aumentando as chances de novas oportunidades e expansão de interesses. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu sugere um dia de imenso movimento graças a Lua e Urano, podendo incentivar decisões ousadas. Porém, tenha calma para não saltar etapas importantes. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, na terça-feira, a união e a colaboração ganham destaque entre os amigos e parceiros, já que o céu indica força no senso de comunidade com o encontro de Lua e Urano. A dica é alinhar seu ritmo ao das outras pessoas sem pressionar. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma alta disposição para o trabalho nesta terça-feira, graças à interação entre Lua e Urano e às conexões da Lua com Sol, Mercúrio e Marte. Isso favorece o cumprimento de objetivos e a parceria com outros talentos. Ouça mais e esteja aberto a novas ideias. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para ir em busca de novas oportunidades que permitam o crescimento pessoal e profissional. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia de fortalecimento interior, com possibilidade de canalização de esforços para metas pessoais e oportunidade para trilhar caminhos mais arriscados. Há chance de instintos aflorarem, podendo levar a um maior protagonismo nas situações. Escorpião (23/10 - 21/11)A Terça-feira promete para o signo de Escorpião: os encontros de Lua e Urano, Sol, Mercúrio e Marte indicam aumento de autoconfiança e maior habilidade para negociar e formar parcerias. Evite conflitos, demonstrando empatia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira sinaliza a chance de agir de forma inovadora e ágil na rotina. As conexões entre Lua, Sol, Mercúrio e Marte sugerem versatilidade para encarar vários desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu sugere vivências intensas na terça-feira, com chances de revigoramento e confiança. Convívio dinâmico na sua rede de contatos é promissor, mas fique de olho nos gastos. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que o signo de Aquário pode sentir-se estimulado a energizar suas rotinas e a considerar atividades que promovam bem-estar físico e mental, como exercícios. Há chance de lidar com responsabilidades de maneira agradável, envolvendo ativamente as pessoas ao redor. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a terça-feira promete muita espontaneidade e entusiasmo. O céu indica que é um bom momento para trocar ideias e motivar pessoas. No entanto, recomendamos cautela com reações explosivas diante de desafios.