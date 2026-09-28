Áries (21/03 - 19/04)O céu indica dinamismo para o signo de Áries na mobilização de pessoas para metas conjuntas. Pode haver uma busca elevada por satisfação pessoal. Vale evitar a impulsividade em relações e planos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o meio familiar pode estimular a dinamizar a vida doméstica com Marte. Há chance de definir metas para um lar produtivo. Vale priorizar ações e evitar desperdício de energia, com a intensidade emocional pedindo direção. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu favorece uma comunicação mais assertiva para o signo de Gêmeos, tornando as relações mais estimulantes. Há chance de maior paixão, mas a intensidade das reações pede cautela. Vale atenção às palavras, evitando excessos. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode ter mais iniciativa para recursos e segurança material. No entanto, o céu indica atenção com gastos excessivos, especialmente para agradar. Vale praticar a disciplina para proteger o que está sendo construído. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica para o signo de Leão um empoderamento para lutar por objetivos e defender interesses pessoais. Marte intensifica o desejo nas relações, mas exige atenção para canalizar a energia sem imprudência. É um bom momento para iniciativas que aproximem. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode encontrar coragem para desafios emocionais hoje. Há espaço para aprimorar estratégias, recuando quando necessário. Saber observar e compreender melhor ajuda a preservar as relações. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica vida social dinâmica. Em relações, há chance de novas experiências, mas vale atenção a possíveis disputas ou ciúmes. Priorize a união e atividades que aproximem. Escorpião (23/10 - 21/11)A determinação para o trabalho se eleva para o signo de Escorpião, com mais proatividade e produtividade. É importante agir com ética e cautela em situações de concorrência. Não deixe que ambições profissionais gerem disputas de poder nas relações afetivas. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu para o signo de Sagitário indica mais coragem para buscar crescimento e aventura. É preciso ter atenção à tendência de correr riscos, pedindo prudência em suas experiências. Definir metas ajuda a usar melhor as energias, inclusive no amor. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode ter fortalecimento interior e expressar sentimentos com Marte na área íntima. Contudo, há risco de ambição e ciúmes, com Vênus e Plutão. Vale a pena gerir o patrimônio com prudência. Aquário (20/01 - 18/02)Marte nos relacionamentos estimula a assertividade do signo de Aquário e o dinamismo em parcerias. A harmonia com Netuno traz sintonia, mas as tensões com Vênus e Plutão podem gerar competitividade. Vale incentivar a colaboração para evitar disputas de poder. Peixes (19/02 - 20/03)O signo de Peixes pode ter mais energia no dia a dia, melhorando a produtividade. Há sensibilidade nas relações, mas o céu pede cuidado para não se sobrecarregar. É importante preservar limites para evitar desgaste.